Lives mostram alternativas sustentáveis ao meio ambiente

Na segunda-feira (08), às 18h, o tema será “Compostagem em casa – Como fazer?” | Foto: Divulgação

Manaus - Em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado dia 5 de junho, uma agenda com várias lives sobre o tema vão acontecer no instagran. A ideia é dar dicas práticas de como executar essas ações e também tirar dúvidas do público participante.

A ação é da Distribuidora Atem e Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam) e a primeira live aconteceu nesta sexta-feira (5) no instagran @postosatem com o tema “Você é o que deixa no ambiente!

As lives terão a participação do coordenador de comunicação do Idesam, Samuel Simões Neto, como mediador e palestrante. Segundo ele, os temas foram definidos a partir de ações que as pessoas possam colocar em prática em casa e com poucos recursos, considerando que muitas pessoas ainda estão em quarentena. O jornalista atua em ações de conscientização e mobilização do instituto, prestando apoio técnico a negócios e empreendedores que produzem de forma sustentável.

Agenda

Na segunda-feira (08), às 18h, o tema será “Compostagem em casa – Como fazer?”. Os resíduos de alimentos e vegetais que causam problemas na logística de caminhões de lixo nas cidades podem se transformar no melhor nutriente possível para uma horta, por meio do processo de compostagem. Além disso, ter uma composteira em casa reduz em cerca de 50% o lixo gerado, além de ajudar a cidade, aliviando a demanda por aterros sanitários, reduzindo a emissão de poluentes e evitando a contaminação do solo, dos lençóis freáticos e da atmosfera. A programação terá participação de Andressa Barroso, voluntária do grupo Igarapés Limpos.

A última live acontece na quarta-feira (10), às 18h, e terá como tema “Horta em ambiente urbanos – primeiros passos”. A proposta é dar dicas sobre como iniciar um projeto de horta em casa ou apartamento. Plantar uma horta própria tem inúmeros benefícios, entre eles a possibilidade de ter acesso a produtos frescos e orgânicos em casa. A horta também pode se tornar uma atividade terapêutica, além de ser um negócio para comunidades baixa renda.

A live terá participação de Janete Canto, presidente do Instituto de Sociabilização Reeducar e mentora do projeto Minha Horta Cidadã, que promove segurança alimentar por meio do uso da agroecologia. Além de promover a inclusão social, o projeto valoriza a produção orgânica, sem o uso de agrotóxicos e outros produtos nocivos à saúde.





Com informações da assessoria