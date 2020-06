Musicoterapia anima pacientes em recuperação da Covid-19

| Foto: Aleandra Cruz / Delphina Aziz

Manaus - Um projeto piloto de musicoterapia com intuito de contribuir na recuperação dos pacientes internados com quadro de Covid-19 foi implantando no Hospital Delphina Aziz (Zona norte de Manaus). Os sons de violão, guitarra, ukulele em conjunto com o canto dos profissionais de saúde no momento das altas hospitalares, animam quem segue em tratamento. Os profissionais, também são beneficiados pelo ato que contribui para momentos de relaxamento e descontração.

O projeto piloto contou com a adesão dos médicos Henrique Rego, Kenit Minori, Hanna Leão, Thiago Paiva, João Neto e Nastassja Ribeiro. Além da ciência, medicina tradicional e cuidados assistenciais, eles consideraram importante incluir a musicoterapia como alternativa no dia a dia da unidade.

"Eu uso a música como conexão comigo mesmo e também para me conectar com meus pacientes. Em um cenário como o de um hospital, a música é instrumento que mostra à pessoa que ela não está sozinha. Isso é muito importante", explicou o idealizador do projeto, o médico Henrique Rego.

Duas sessões de musicoterapia foram realizadas no hospital durante a semana, contemplando dois turnos de plantões, para que todos os profissionais que estão atuando na linha de frente fossem beneficiados. O Hospital Delphina Aziz deve manter a musicoterapia em pelo menos um dia da semana.

A música passou a ser usada para auxiliar nos tratamentos de saúde durante a Segunda Guerra Mundial, quando experiências musicais feitas com ex-combatentes demonstraram que a utilização da música e seus elementos ajudaram a diminuir a dor, o estresse e a ansiedade nos veteranos de guerra. Esses resultados deram origem à profissionalização da musicoterapia.

Desde 2017, para oferecer aos pacientes um atendimento mais humanizado, a musicoterapia passou a fazer parte da lista de práticas integrativas do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da publicação da Portaria Nº 145/2017. Entre os benefícios citados pelo Ministério da Saúde estão o relaxamento, aguçar os sentidos, movimentar o corpo, melhorar a coordenação motora e até mesmo para ajudar na cura de doenças.





