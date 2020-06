Motorista perde o controle e envolve outros quatro carros em acidente

Um dos veículos envolvidos no acidente capotou e a vítima ficou temporariamente dentro do carro. | Foto: Divulgação

Manaus - Cinco carros se envolveram em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (6) na avenida Mulateiro, no bairro Nova Cidade ( Zona Norte de Manaus).

Conforme testemunhas, o motorista de um veículo branco perdeu o controle da direção e acabou batendo em outros quatro carros. Um dos veículos envolvidos no acidente capotou e a vítima ficou temporariamente dentro do carro.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) chegou a ser acionado com a informação de que havia vítima presa em ferragens mas posteriormente foi informado que não havia ninguém preso e não foi necessário o trabalho da equipe.

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e prestaram atendimento médico aos feridos. A perícia também esteve no lugar.