Mãe chora ao assistir prisão do filho agressor em reportagem

A mãe do acusado esteve na Depca, acompanhando o filho agressor | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Ao ver a reportagem da prisão do filho, a mãe de Rodrigo Nogueira Fonseca, 24 anos, capturado na manhã deste sábado (6), em uma quitinete no bairro Lírio do Vale (Zona Oeste de Manaus), por filmar agressões feitas ao próprio filho de 1 ano e 10 meses, não conteve as lágrimas ao presenciar o drama familiar exposto para toda a sociedade amazonense.

A mãe do acusado esteve presente no prédio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), acompanhando a chegada do filho e a apresentação às autoridades policiais.

Conforme o capitão Carpê Andrade, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mãe ajudou os policiais informando a localização de Rodrigo. “Conversei com a mãe dele sobre a possibilidade de Rodrigo se entregar à polícia. Até porquê ele estava sendo ameaçado por integrantes de uma facção criminosa. Ela entendeu a importância de o localizarmos e colaborou com as diligências”, explicou o capitão.

Até o momento do fechamento desta matéria, Rodrigo ainda estava prestando esclarecimentos para a delegada Joyce Coelho, na Depca. Ele deve permanecer à disposição para os procedimentos cabíveis.

