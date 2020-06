Sefaz retoma atendimento presencial de alguns serviços: Saiba Quais

O uso de máscaras de proteção será obrigatório | Foto: Divulgação/Sefaz

Manaus - A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM) retoma nesta segunda-feira (08), os serviços de atendimento presencial ao público com a adoção de regras de segurança sanitária nas dependências do órgão, como o distanciamento social de 1,5m e o uso obrigatório de máscaras de proteção por parte de servidores e contribuintes. O objetivo é reduzir o risco de contaminação pelo novo coronavírus.

Serviços que retornam

Os serviços de atendimento presencial ao público que retornam nessa segunda-feira são: Cadastramento; Parcelamento de Débitos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); Desembaraço de Nota Fiscal; Plantão de Orientação Fiscal e todos os demais serviços disponíveis na Central de Atendimento ao Contribuinte, localizada no prédio Ozias Monteiro, anexo à sede da Sefaz-AM, avenida André Araújo, 150, bairro Aleixo, zona centro-sul.

O gabinete do Departamento de Arrecadação (Dearc) e as gerências de Fiscalização (Gfis), de Cadastro (Gcad) e de Documentos Fiscais (GDFI) também retomam os atendimentos ao público na segunda (08), porém com a quantidade de servidores reduzida. Isso porque, além dos funcionários de grupo de risco, que devem continuar trabalhando no sistema home office, outros servidores que convivem com pessoas nesses grupos também podem solicitar o trabalho remoto mediante apresentação de laudo médico.

Dia 15 voltam outros serviços

No dia 15 de junho, será a vez do retorno presencial dos serviços relacionados ao Documento de Apuração Mensal (DAM), ITCMD e Correção de pagamentos. O retorno das atividades foi publicado nessa semana pela Sefaz, por meio da Portaria nº 174/2020, que regulamenta a retomada dos serviços de atendimento presencial ao público, em conformidade ao Decreto nº 42.330, que dispõe sobre o cronograma de retomada gradual das atividades econômicas em Manaus, a partir do dia 1º de junho.

Medidas de segurança - De acordo com a secretária executiva de assuntos administrativos da Sefaz-AM, Alana Valério, a Portaria nº 174/2020 atende a todos itens do protocolo desenvolvido pelo Governo do Estado para a retomada das atividades dos órgãos, entre medidas de proteção e diretrizes para a organização dos trabalhos de maneira segura para servidores e contribuintes.

“É com muita segurança que a Sefaz está fazendo a abertura do atendimento presencial”, declarou ela, informando que, no prédio, foram instalados pontos de higienização e sinalização de distanciamento social.

A secretária ressalta que o atendimento virtual, que foi aperfeiçoado durante o período de isolamento social mais restrito, continua sendo o instrumento mais adequado de acesso aos serviços da secretaria durante a pandemia. “Pedimos para que, se o contribuinte puder resolver esse problema remotamente, que fique em casa. Em não podendo, A Sefaz está preparada para atendê-lo”, declarou.



Com informações da assessoria





Leia Mais

https://d.emtempo.com.br/amazonas-cidades/206967/atendimento-presencial-do-detran-am-tera-regras-rigidas

https://d.emtempo.com.br/economia/206933/dia-dos-namorados-marca-retomada-do-comercio-em-manaus