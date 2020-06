FVS diz que número de mortes por Covid-19 caiu no AM

A FVS diz que o AM apresentou redução de 48% no número de mortes por Covid-19 | Foto: Lucas Silva/Em Tempo

Manaus - Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), o Amazonas registrou mais 1.119 novos casos de pessoas com Covid-19, em um único dia, totalizando 48.785 registros da doença no Estado, sendo 20.785 oriundos de Manaus (42,61%) e 28.000 do interior (57,39%).

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, reforçou que o aumento do número de casos confirmados no Estado tem relação com a ampliação da rede de diagnóstico da Covid-19 na rede de atenção básica em Manaus e no interior, pois, os municípios receberam testes rápidos da Secretaria de Estado da Saúde (Susam) e algumas prefeituras também adquiram.

Com o aumento de testes, casos sintomáticos estão sendo rapidamente diagnosticados e isolados. “É importante esclarecer que a transmissão nesses pacientes ocorreram há mais de oito dias, sendo possível o diagnóstico com teste rápido”, disse.

Indicador positivo

Um indicador positivo avaliado por Rosemary é em relação a óbitos, que apresentou redução de 48% no Amazonas nas últimas duas semanas de maio, comparando o período 17 a 23 ao de 24 a 30 de maio. “Saiu de 205 para 107 óbitos confirmados para Covid-19”, informou.

Essa redução também foi observada em Manaus, acrescentou a diretora. “No mesmo período de maio, a redução de óbitos por Covid-19 na capital foi de 51%, saiu de 131 para 64 óbitos”, disse.

Para a diretora, outro indicador importante, que está em constante monitoramento é o número de pacientes internados no Amazonas. “No período de 17 a 23 de maio ocorreram 386 internações, já no período de 24 a 30 de maio foram 238 internações, uma redução de 38%”, constatou. A diretora da FVS-AM destacou que o número é ainda maior em Manaus. “A redução na capital é de 52%. Na semana de 17 a 23 de maio foram 181 internações, de 24 a 30 de maio caiu para 87 internações”, completou.

A redução do número de óbitos e internações em pacientes com diagnóstico da Covid-19, associada à diminuição de casos agudos confirmados por meio do exame RT-PCR, bem como a ampliação da capacidade de resposta da rede de assistência de saúde na capital e no interior do Estado, são indicadores que contribuíram para a decisão de flexibilização gradual anunciada pelo Governo do Estado. Os indicadores continuam sendo monitorados pelo Comitê de Crise e vão indicar a possibilidade de avanço em cada ciclo de reabertura de atividades não essenciais.

Mortes

De acordo com o boletim divulgado, foram confirmados mais 33 óbitos pela doença, desses, nove ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.232 o total de mortes. Outros 347 óbitos estão em investigação epidemiológica e 195 foram descartados para o novo coronavírus. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus de sexta-feira (05/06), foram registrados 50 sepultamentos, sete óbitos domiciliares e uma cremação.

Recuperados

Ao todo, 39.229 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que 7.324 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.

Internações

Há 402 pacientes internados, sendo 241 em leitos clínicos (42 na rede privada e 199 na rede pública) e 161 em UTI (49 na rede privada e 112 na rede pública).

Há ainda outros 415 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 297 estão em leitos clínicos (36 na rede privada e 261 na rede pública) e 118 estão em UTI (23 na rede privada e 95 na rede pública).

Notificação

A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas de informação: e-SUS notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) até as 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 55.255 casos, enquanto no interior do estado o número chega a 51.960.

As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e repassadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

Ocupação de leitos - De acordo com números consolidados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) nesta sexta-feira (05/06), a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid era 64% e a taxa de UTI não-Covid era de 64%.

Em relação aos leitos clínicos Covid a taxa de ocupação estava em 43% nesta sexta, já os leitos não-Covid registravam 57% de ocupação.

Municípios

Além da capital, 59 municípios têm casos confirmados: Manacapuru (2.659); São Gabriel da Cachoeira (2.280); Tefé (2.226); Coari (2.089); Parintins (1.614), Tabatinga (1.095); Benjamin Constant (1.082); Itacoatiara (962); Iranduba (870); Santo Antônio do Içá (786); Careiro Castanho (769); Maués (730); Autazes (664); Rio Preto da Eva (567); Barcelos (546); Presidente Figueiredo (533); São Paulo de Olivença (481); Boca do Acre (475); Tapauá (456); Anori (424); Barreirinha (398); Itapiranga (386); Alvarães (384); Beruri (374); Amaturá (331); Borba (313); Fonte Boa (308); Tonantins (292); Carauari (290); Uarini (269); Urucará (246); Novo Aripuanã (212), Anamã (206); Urucurituba (198); Eirunepé (179), Novo Airão (176); Humaitá (174); Atalaia do Norte (159); Manaquiri (152);Jutaí (149), Silves (137); Japurá (133); Nova Olinda do Norte (131); São Sebastião do Uatumã (128); Maraã (116); Caapiranga (108); Lábrea (94); Boa Vista do Ramos (90), Juruá (72); Codajás (70); Nhamundá (67), Pauini (67); Manicoré (65), Guajará (54); Careiro da Várzea (54); Santa Isabel do Rio Negro (43); Canutama (36); Apuí (27) e Itamarati (4). Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19.



Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 1.462 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 50 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 770. A lista inclui Manacapuru (107); Coari (64); Tabatinga (60), Tefé (60); Parintins (59); Itacoatiara (50); Maués (29); São Gabriel da Cachoeira (27); Iranduba (26); Benjamin Constant (25); Autazes (22); Barcelos (18); Presidente Figueiredo (16); Santo Antônio do Içá (16); Borba (14); Careiro Castanho (13); Tonantins (12); São Paulo de Olivença (12); Rio Preto da Eva (11); Jutaí (11); Nova Olinda do Norte (11); Fonte Boa (11); Alvarães (10); Amaturá (8); Novo Aripuanã (7); Boca do Acre (7); Manaquiri (6); Beruri (5); Novo Airão (5); Anori (5); Itapiranga (5); Silves (4); Barreirinha (4); Tapauá (3), Urucará (3); Carauari (2); Urucurituba (2); Caapiranga (2); Boa Vista do Ramos (2); Manicoré (2); Nhamundá (2); Codajás (2); Humaitá (2); Uarini (1); Maraã (1); São Sebastião do Uatumã (1); Careiro da Várzea (1); Guajará (1); Santa Isabel do Rio Negro (1); e Atalaia do Norte (1).

Mais informações podem ser encontradas nos sites www.coronavirus.amazonas.am.gov.br e www.saude.am.gov.br/painel/corona.