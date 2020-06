Seduc vai retomar atendimento presencial na segunda-feira (8)

No site da secretaria www.educacao.am.gov.br tem uma caixa chamada "Agendamento para Atendimento presencial", onde é possível saber os endereços de e-mail de cada setor | Foto: Cleudilon Passarinho/Seduc

Manaus - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) vai retomar o atendimento presencial ao público externo a partir desta segunda-feira (08). Para ser atendido, é necessário fazer agendamento via e-mail e enviar ao departamento pretendido. Depois, é aguardar a confirmação com o dia e horário a comparecer na sede que deverá ser no período entre 8h e 14h.

No site da secretaria www.educacao.am.gov.br tem uma caixa chamada "Agendamento para Atendimento presencial". Lá, é possível consultar a carta de serviços e os endereços de e-mails dos setores que estarão atendendo o público externo.

No corpo do e-mail, será necessário se identificar com dados pessoais como nome, telefone, idade e a necessidade de atendimento especial. A modalidade será realizada dessa forma também nas Coordenadorias Distritais de Educação (CDEs).



Uso de máscaras

Só será permitida a entrada nas dependências da secretaria de quem tiver o agendamento confirmado. Além disso, será obrigatório o uso de máscaras nas dependências da secretaria e a distância de 1,5 metros de distância entre o público.

O Protocolo também adotará o horário reduzido, com funcionamento até às 14h. Todos os procedimentos de higienização e segurança serão adotados na sede e Coordenadorias. A medida visa reduzir o fluxo de pessoas para evitar aglomerações nas dependências da sede e é uma das medidas de segurança previstas pelo decreto n° 42.330, de 28 de março de 2020.