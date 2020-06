Caprichoso doa cestas básicas para famílias Sateré-Mawé de Parintins

| Foto: Pedro Coelho

Manaus - No sábado (06), o presidente do Boi-Bumbá Caprichoso, Jender Lobato, autorizou a doação de cestas básicas para famílias indígenas Sateré-Mawé, que residem na área urbana de Parintins, como resultado da “Festa do Povo Caprichoso” realizada no dia 1º de maio de maneira virtual.

A entrega dos alimentos acompanha um cronograma organizado pela Diretoria e Conselho de Arte. Com isso, já foi possível encaminhar ajuda a todos os segmentos do bumbá, auxiliando artistas, músicos, e demais colaboradores. Os mantimentos destinados ao povo sateré-mawé foram repassados ao líder do clã Sateré - Ut e membro da rede solidária dos povos indígenas, Josias Sateré, na sede da Escolinha de Arte Irmão Miguel de Pascale.

O presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, lembra que no mês mais festivo do ano, as celebrações de junho cederam espaço à solidariedade. “É justo auxiliar pessoas de todos os setores da administração. Nós, com muito orgulho, estamos ajudando uma comunidade indígena, nossa grande raiz cultural, tão evidenciada na arena do Bumbódromo, e que clama por ações concretas no cotidiano”, afirma.

Dificuldades das famílias

Josias Sateré explica que as mais de duzentas famílias sateré-mawé que vivem em área urbana relatam dificuldades de sobrevivência, incluindo ter que conviver com a fome. “Ao compreender o momento difícil e tomar a iniciativa de ajudar nossos irmãos, o Boi Caprichoso mostra a sua cara humana. Em nome de cada um deles, fica o meu agradecimento e o sentimento de orgulho”, relata.

O presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, enaltece o papel fundamental do torcedor, que além de acompanhar o evento pela internet, ajudou com a doação dos alimentos. “Nossa live foi um sucesso em solidariedade e graças às colaborações, o Caprichoso cumpre uma etapa importante nesse processo solidário, dessa vez ao exercer seu papel social junto ao povo sateré-mawé, comunidade que contribui conosco todos anos no festival e que merece esse retorno, principalmente neste momento de dificuldades”, enfatiza.

Nesta semana, o Boi Caprichoso dará continuidade ao cronograma de doações, dessa vez com a entrega de insumos aos hospitais de Parintins (Padre Colombo e Jofre Cohen). Ao todo, são dez mil pares de luvas, máscaras de proteção individual e cestas básicas destinadas às unidades de saúde.