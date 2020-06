Seduc inicia busca a alunos que ainda não receberam o Merenda em Casa

O Governo do Amazonas já entregou o kit a mais de 160 mil estudantes de Manaus | Foto: Cleudilon Passarinho / Seduc

Manaus - Mais de 50 mil alunos matriculados na rede estadual estão com endereços ou telefones desatualizados, o que dificultou o processo de entrega dos kits de alimentação escolar aos estudantes de Manaus, tanto no sistema delivery quanto de retirada nas escolas estaduais.

Devido a dificuldade em localizar os estudantes, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), iniciou um processo de busca ativa aos pais e responsáveis que ainda não receberam o benefício. Os mais de 50 mil estudantes que ainda não receberam o kit podem acessar o http://cadastro.seduc.am.gov.br/

O que os pais podem fazer para atualizar os dados?

Se o aluno não recebeu, ele foi incluído no banco de dados com pendências e poderá atualizar os dados utilizando o número de matrícula no SIGEAM e a data de nascimento. Nessa fase final, os pais que ainda não receberam o kit dispõem das seguintes opções: atualizar o cadastro no banco de dados, fazer contato telefônico com a Central de Atendimento do programa ou ligar diretamente para a escola em que o aluno está matriculado.

A Central de Atendimento disponível desde o início do programa, no dia 27 de abril, também estará atendendo para localizar os pais. Para isso, é necessário entrar em contato no (92) 98400-5142 (Whatsapp) ou 0800-046-4632 (Telefone). Com o código de matrícula, nome da escola e telefone será possível atualizar os dados e agendar o recebimento.

Outro canal que ajuda a identificação e agendamento do recebimento é o contato telefônico diretamente com a unidade ensino. No site da Secretaria de Educação, contam os telefones atualizados das 234 escolas de Manaus.

Para identificar o telefone da escola, basta acessar www.educacao.am.gov.br e clicar no banner “Escolas de Manaus”. Ao fazer o contato com a escola, os pais ou responsáveis poderão se identificar e receber orientações sobre o procedimento de entrega.

Localização

Desde a última segunda-feira (01) as equipes que estão trabalhando na distribuição iniciaram o procedimento de busca e atualização de dados para contato. Durante o programa, os pais podiam receber tanto no sistema delivery quanto na retirada em postos de distribuição. No entanto, segundo a secretária Adjunta Executiva de Gestão, Rosalina Lobo, nessa última fase, foram identificados mais de 50 mil estudantes sem dados atualizados.

Inicialmente, foi disponibilizado um cadastro no aplicativo SASI para atualização dos dados. Pelo aplicativo, mais de 100 mil estudantes disponibilizaram os dados atualizados. Outros 60 mil foram localizados pelos endereços antigos cadastrados nas escolas.



Benefício - Em um mês, a Secretaria de Educação garantiu a entrega do benefício para mais de 160 mil estudantes de Manaus. Mais de 3 mil profissionais estão envolvidos na entrega. Desde o final de maio, o benefício está sendo entregue também o interior do Amazonas, onde 223 mil estudantes serão beneficiados. Nesta semana, serão entregues kits de alimentação escolar nos municípios do entorno da capital e nos municípios mais distantes.





Com informações da assessoria