Polo Industrial de Manaus faz doação de 100 toneladas de alimentos

A iniciativa tem a finalidade de amenizar o sofrimento das comunidades diante da crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19). | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A Ação Social Integrada do Polo Industrial de Manaus chegou à terceira semana com a marca de 109 toneladas de alimentos arrecadadas entre as empresas instaladas na Zona Franca de Manaus (ZFM) e 89 já distribuídas. A iniciativa tem a finalidade de amenizar o sofrimento das comunidades diante da crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

O grupo de voluntários na semana passada para atender mais 13 instituições beneficentes.

Desta vez receberam doações de cestas básicas as seguintes casas: Lar Batista Janell Doyle, Casa da Criança, ACEAM, Espaço Cidade CIEE Amazonas, Casa Vhida, Comunidade do Crespo, Fundação Dr. Thomas, Hermanitos - Projeto com Venezuelanos, Associação Missionária Evangélica do Amazonas, Legião da Boa Vontade, Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais - APPNE, Associação de Amparo Social Frei Mário Monacelli e Lar das Vitórias,

A ação também fez a doação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s). De acordo com a assessoria foram doadas mais de 100 mil máscaras cirúrgicas para: Hospital Francisca Mendes, Fundação Adriano Jorge, Centro de Distribuição de Medicamentos do Amazonas (CEMA). Desta quantidade, 20 mil foram enviadas para o estado do Acre.

Para o Wilson Périco, presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, um dos responsáveis pela mobilização das empresas, a ação solidária significa alinhamento com o sofrimento da comunidade. "Fomos tomados de assalto pelo desconhecimento das mazelas deste inimigo invisível que surpreendeu o planeta. Mesmo assim, em meio à calamidade, não titubeamos em produzir e doar itens que outrora importávamos da Ásia", finalizou.

Participantes:

A iniciativa foi capitaneada pelas entidades do setor industrial do Amazonas e do Brasil, Federação da Indústria do Estado do Amazonas (FIEAM), Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM), Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (ELETROS) e Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (ABRACICLO).

Corrente do Bem

A campanha continua e toda sociedade está convidada a contribuir com braços e doações:

Mais informações nos sites:

http://www.fieam.org.br

https://www.cieam.com.br