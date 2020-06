Em Manaus mais de 15 mil famílias receberam o auxílio ‘Nossa Merenda’

O pagamento acontece pelo aplicativo “Carteira BB”, que pode ser baixado em qualquer aparelho celular. | Foto: Divulgação/Semed

Manaus - Cerca de 15,5 mil famílias receberam o benefício do programa “Nossa Merenda”, na segunda-feira (8), primeiro dia de pagamento. O auxílio emergencial no valor de R$ 50, vai atender as necessidades de mais de 58 mil alunos da rede municipal de ensino que recebem o Bolsa Família e que vivem em vulnerabilidade social ou de extrema pobreza. O pagamento acontece pelo aplicativo “Carteira BB”, que pode ser baixado em qualquer aparelho celular.

A dona de casa Gisele Litaiff, responsável por dois alunos da rede municipal de ensino, foi uma das 15 mil pessoas que receberam o benefício no primeiro dia de forma prática e rápida. De acordo com a mãe, o benefício ajudará bastante na alimentação das crianças.

“Foi muito fácil receber o benefício. Baixei o aplicativo, fiz o cadastro bem rápido, respondi umas três perguntas e em meia hora o dinheiro já estava na conta, que logo em seguida transferi para a minha conta poupança. Esse dinheiro vai ser uma boa ajuda, com ele vou poder complementar o rancho do mês e até nas despesas de casa, já que eu estou desempregada”, disse Gisele.

Segunda parcela

A segunda parcela do pagamento deve incluir também famílias que estão no Cadastro Único. Para isso, a Semed fará uma análise por meio do preenchimento de um formulário, disponível no site da secretaria, e caso os dados estejam corretos, a família receberá o pagamento na próxima remessa com retroativo. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTvjGGy6OTfkm9WuB2dcTulH66AgxW1VlsgFNnxzRLLvf3mA/viewform

Hora da Merenda



Por meio do projeto “Nossa Merenda” a prefeitura de Manaus, também conseguiu realizar a distribuição de kits de alimentos com a verba destinada para a merenda escolar das crianças. O “Hora da Merenda” atende os mais de 242 mil alunos da Semed.

De acordo com o diretor de Suprimentos e Logística da Semed, Leís Batista, já foram entregues mais de 140 mil kits nas escolas municipais. “Nós já atendemos 65% das escolas da rede municipal com os kits do projeto “Hora da Merenda”, com a distribuição de kits, beneficiando 145 mil alunos. Até a próxima semana pretendemos finalizar a 1ª fase dessa entrega, atingindo as 496 unidades de ensino”, afirmou Leís.

Aplicativo

O aplicativo pode ser baixado em qualquer aparelho celular (Android ou iOS) e é necessário que o responsável informe todos os dados corretamente, para que não seja prejudicado e ficar sem receber o auxílio.

O APP não tem prazo de validade e pode ser usado pelo beneficiário para fazer recebimentos e pagamentos mesmo após o período de recebimento dos benefícios sociais. Os créditos recebidos não expiram e o beneficiário pode utilizá-los a qualquer tempo.

Caso o responsável não consiga baixar o aplicativo, deve ligar para os seguintes números: (92) 98844-5216, 98842-7192, 98842-4505, 98842-2204, 98844-5256, 0800- 729-5293 ou encaminhar um e-mail para o endereço [email protected]

“Não há necessidade de ir a uma agência bancária do Banco do Brasil. A maioria dos beneficiários recebeu o auxílio sem sair de casa, tudo pelo aplicativo “Carteira BB”, sem sair de casa e sem aglomeração”, comentou Gilberto Figueiredo, gerente o Banco do Brasil.





