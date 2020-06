Corpus Christi inédito no AM com celebração on-line

Manaus - Aglomeração virou palavra de temor durante a pandemia do novo coronavírus, e é por causa dela que uma cerimônia tradicional precisará ser diferente em 2020. Nesta quinta-feira (11) acontece o feriado de Corpus Christi, quando deveria haver uma procissão com cerca de 30 mil fiéis em Manaus, mas que foi substituída por uma solenidade on-line.

A informação é da Arquidiocese de Manaus, que por causa da crise de saúde, precisou alterar a agenda já clássica no feriado. Ao invés de carros, passeatas e cerimônias à luz do sol, deverá haver missas sem público e com pedido de bençãos apenas pelo pároco de cada Área Missionária e Paróquia. A informação é da própria instituição.

"No período da manhã, as Paróquias e Áreas Missionárias, individualmente, farão a transmissão da celebração da Santa Missa e, em seguida, o pároco conduzirá o Santíssimo pelas ruas pedindo a Jesus que abençoe a todas as famílias", informa a Arquidiocese, por meio de assessoria.

Evento será totalmente on-line para público, apenas com carreta de sacerdotes | Foto: Divulgação/Arquidiocese de Manaus

O evento seguirá on-line na parte da tarde e às 17h, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, acontecerá a celebração presidida por Dom Leonardo e concelebrada pelos bispos auxiliares Dom Tadeu Canavarros e Dom José Albuquerque, com o apoio da equipe litúrgica da Catedral.

A programação oficial da Arquidiocese encerra com uma pequena procissão com o santíssimo sacramento ao redor da Catedral. Todos os fiéis poderão acompanhar ao vivo pela TV e Rádio Encontro das Águas, Rádio Rio Mar FM 103,5 e redes sociais da Catedral Metropolitana (@catedraldemanaus).

Confira o vídeo em que Dom Leonardo, arcebispo da Arquidiocese de Manaus, faz o convite à solenidade:

Assista ao video | Autor: Divulgação

A comemoração na pandemia:

Os ritos solenes de Corpus Christi também serão diferentes na Igreja São Sebastião, na rua 10 de julho, Centro. A Instituição é uma das mais conhecidas de Manaus, por ser vizinha do Teatro Amazonas e estar no coração turístico e histórico da cidade.

"Teremos uma celebração às 7h da manhã, mas sem público presencial. Toda a comemoração será transmitida pelas redes sociais da paróquia. Em seguida, às 8h30, sairemos às ruas, de carro, e levaremos o Santíssimo até a frente de casas e hospitais no entorno da Igreja", conta Frei Paulo Xavier, padre do Templo.

Frei Paulo diz acreditar no poder da eucaristia como o corpo e o sangue de Cristo | Foto: Divulgação

O dirigente diz que, mesmo durante a pandemia, o momento simboliza para os cristãos uma tradição da história da Igreja e a representação da vivência profunda do mistério da eucaristia. Para Frei Paulo, o corpo e o sangue de Cristo se fazem presentes a todo momento, e em toda forma de celebração.

"Esse é um tempo ideal para termos Jesus na nossa vida, no nosso coração. As vezes estamos entristecidos ou mesmo solitários. Nesse momento de abate, onde falta nas pessoas a presença amorosa de Jesus como alimento, ele vai passar em todas as ruas como um sinal dessa força que é para cada um de nós", reflete o Padre.

Sobre a data

Frei Paulo conta que a comemoração de Corpus Christi está completamente ligada à Última Ceia, narrada na Bíblia Cristã. Um momento de união ocorrido entre Jesus e seus 12 discípulos é a inspiração para a data.

Sacerdote é dirigente da Igreja São Sebastião, no Centro | Foto: Divulgação

"A eucaristia é um momento para lembrar a morte e a ressurreição de Jesus e representa tudo na nossa vida, enquanto cristãos. Foi o nosso Mestre que quando se reuniu com seus discípulos instituiu a eucaristia, ou como também chamamos, Comunhão. E desde então, na quinta-feira desta data, retratamos esse momento", afirma Frei Paulo.

Ele diz que em uma refeição Jesus entregou seu corpo e seu sangue como uma eterna aliança com todos. E que essa é a oportunidade ideal para "celebrar a nossa fé".





