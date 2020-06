Carro tem a frente destruída após colisão com caminhão de lixo no AM

Manaus - Um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (12), na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus, deixou o trânsito lento no local. O caso aconteceu próximo a uma loja de peças de veículos, no sentido bairro/Centro.

O veículo, de modelo HB20 e cor cinza, colidiu com o caminhão de coleta de lixo e ficou com a frente totalmente destruída. Não houve registro de vítimas fatais nem lesionadas.

Uma equipe da Polícia Militar do Amazonas e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estevem no local para averiguar a situação e liberar o trânsito para os demais veículos.

Vítima presa às ferragens

Um acidente de trânsito ocorrido em janeiro deste ano, na avenida Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, próximo ao Estádio Carlos Zamith, Zona Leste de Manaus, deixou uma vítima retida às ferragens. Na ocasião, a vítima foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

