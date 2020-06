Durante chuva, moradora encontra feto em rua do bairro Nova Cidade

Manaus - Imagina caminhar tranquilamente pela rua da casa onde você mora a caminho da padaria e dar de cara com um feto? Foi isso que aconteceu na manhã desta sexta-feira (12) com uma moradora da rua 201, do bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

A mulher contou que, no momento em que viu o feto, inicialmente pensou que fosse um rato, mas depois constatou que se tratava de um feto e decidiu retirar da rua e colocar na grama da calçada. Após o fato, ela avisou os vizinhos que, acionaram as autoridades competentes.

"Sai para comprar o pão, a chuva estava forte e a rua estava alagada. Pensei que era um rato, mas depois vi que era um feto. Quando eu vi, fiquei arrepiada, tremendo e fui embora chamar meus familiares. Depois voltamos e os vizinhos também nos acompanharam. Acho que a chuva deve ter arrastado o feto até aqui", relatou a moradora.

A perícia constatou que o feto era do sexo masculino, media aproximadamente 16 centímetros e já estava com pelo menos três ou quatro meses de vida.

Uma equipe da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizou o isolamento da área e o feto foi removido por profissionais do Instituto Médico Legal (IML).

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

