Instituto da Mulher completa 10 anos e comemora atendimento humanizado

O Instituto da Mulher está localizado ao lado do HPS 28 de Agosto na Avenida Marui Ypiranga, bairro Adrianópolis, zona Centro-sul de Manaus | Foto: Divulgação/Instituto da Mulher

Manaus - O Instituto da Mulher Dona Lindu, completa, no próxima quarta-feira (17), 10 anos de existência e comemora a marca de referência em atendimento à mulher na região Norte. A unidade, que faz parte do complexo do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto (Avenida Mario Ypiranga, bairro Adrianópolis, zona Centro-sul de Manaus), totaliza cerca de 24 mil atendimentos por ano, segundo a direção, oferecendo acompanhamento necessário às parturientes.

"Funcionamos 24 horas por dia, atendendo emergências e urgências, com 180 leitos, sendo 96 obstétricos, 70 leitos ginecológicos, 10 de UTI Neonatal e quatro leitos de UCI (Unidades de Cuidados Intensivos). Mesmo nesse período de pandemia, realizamos cerca de dois mil partos e mais de 20 mil consultas obstétricas e ginecológicas", explica o Dr. Mauro Miralha, diretor do Instituto da Mulher.



O Dona Lindu trabalha a partir do conceito de acolhimento e atendimento humanizado, tendo como diferencial o parto humanizado, com acompanhamento às mulheres grávidas na maternidade, que vai do conforto físico ao apoio emocional, antes, no decorrer e após o parto.

"Esse nosso trabalho é maravilhoso, do ponto de vista profissional e humano, a gente consegue lidar com aquela mãe que não tava preparada pra ter um bebê prematuro, que não esperava passar por todo esse sofrimento. E a gente tem que acolher essa mãe, e pra isso a gente conta com uma equipe multiprofissional", ressalta a Dra. Erika Loureiro, pediatra neonatologista, que atua no Instituto desde a inauguração.

Prematuro

Andrea Lozada, 27 anos, que mora no bairro Aparecida, teve um parto complicado, segundo ela, havia pouca chance de o bebê nascer com vida.

Andrea Lozada, 27 anos, deu à luz uma bebê prematura de 27 semanas | Foto: Divulgação/Instituto da Mulher

“Foi um parto difícil, os prognósticos para minha filha nascer com vida eram muito baixos, mas deu certo. Ela conseguiu sobreviver. O tratamento para minha filha, que foi prematura de 27 semanas, foi ótimo, graças às doutoras Erika e Flávia, e toda a equipe, enfermeiros, técnicos de enfermagem e os outros médicos que fizeram da minha filha uma filha deles também. Hoje, minha filhinha tem dois anos, está grande, forte e feliz. Agradeço eternamente.”

Dobradinha

Raquel Tavares Reis, 23 anos, moradora do Jardim Tropical Chapada, relata ter sido paciente duas vezes no Instituto da mulher, e declara que ficou muito satisfeita durante o período de internação.

Raquel Tavares Reis, 23 anos, foi paciente do Dona Lindu, duas vezes | Foto: Divulgação/Instituto da Mulher

“A minha primeira vez foi em 2018, quando fui ter a minha menina. A segunda foi em 2020, quando fui ter meu menino. Fui muito bem tratada pelo pessoal que trabalha lá, tão bem que nem queria sair. Médicos, todas as enfermeiras me trataram super bem, todas mesmo", declara.

Números

Em números, conforme dados da unidade, soma-se, por ano, 24 mil consultas ginecológicas, mais de 15 mil obstétricas, cinco mil partos normais, quatro mil cesáreas, 132 mil exames laboratoriais, 13 mil exames de ultrassonografias, dois atendimentos de violência sexual, dentre outros serviços.

"Temos mastologia, fisioterapia, psicologia, serviço social, preservando sempre a qualidade e atenção que as mulheres merecem", diz o Dr.Miralha, atual diretor da unidade.

Com toda a experiência, Dr. Miralha confessa que é um desafio gerenciar um instituto com essa dimensão, que exige planejamento e organização. "Não é fácil, mas o meu foco principal foi e sempre será a melhoria contínua dos processos internos e a satisfação de nossos servidores e usuários. Fiz parte do quadro de servidores como médico plantonista desse Instituto desde a inauguração, e agradeço a nossa equipe pela dedicação ao trabalho, assim como agradeço ao governador Wilson Lima pela confiança e apoio necessários", finaliza Mauro Miralha.