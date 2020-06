Coronel Bonates faz reunião com Bolsonaro em Brasília

Durante o encontro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, ouviu as propostas apresentadas e demonstrou a intenção de ampliar as parcerias com o Consesp | Foto: Divulgação

MANAUS - O Secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, reuniu-se com o presidente Jair Bolsonaro na última semana, em Brasília, para apresentar propostas do Colégio de Secretários de Segurança (Consesp), do qual Bonates é vice-presidente.

A reunião teve o objetivo de discutir ainda ações relacionadas à Segurança Pública dos estados.



Durante o encontro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, ouviu as propostas apresentadas e demonstrou a intenção de ampliar as parcerias com o Consesp.

De acordo com o secretário de segurança, durante a reunião, foram apresentados pleitos como a desburocratização dos bens apreendidos pelas polícias estaduais para que possam ser enviados de forma imediata a leilões e os valores levantados sejam recolhidos aos cofres de Segurança Pública. “É uma forma de incremento aos recursos para os fundos que necessitam de uma agilidade na liberação. Recebemos também a informação de que o ministro da Justiça irá adquirir de imediato coletes à prova de bala para as polícias”, informou.

Impressão sobre novo ministro da Justiça



Segundo Bonates, o encontro com o ministro André Mendonça foi produtivo “Tivemos uma excelente impressão do novo ministro, que demonstrou a intenção de ampliar as parcerias com os estados, passando a ouvir mais o Colégio de Secretários de Segurança”, finalizou Louismar Bonates.

