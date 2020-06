Saiba quais municípios do AM vão recebe o "Merenda em Casa" na terça

O Merenda em Casa consiste na distribuição de cestas básicas | Foto: Eduardo Cavalcante/Seduc

Manaus - Estudantes de seis municípios do interior (Amaturá, Canutama, Itapiranga, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Tonantins) começam a receber os kits do programa “Merenda em Casa” nesta terça-feira (16). Ao todo, 9,2 mil alunos da rede estadual de ensino serão beneficiados pelo Governo do Amazonas.

Desta remessa de kits da alimentação escolar, Presidente Figueiredo é o município com mais estudantes atendidos (2,2 mil), seguido por Novo Airão (1,5 mil), Canutama (1,5 mil), Tonantins (1,4 mil), Itapiranga (1,3 mil) e Amaturá (1,1 mil).

Dos municípios que iniciarão a entrega do “Merenda em Casa” nesta terça-feira, Novo Airão, Itapiranga e Presidente Figueiredo foram abastecidos por kits vindos de Manaus, seja por transporte terrestre ou fluvial.

Já os demais foram contemplados pelo Programa de Apoio à Gestão Escolar (Pague) e tiveram seus alimentos adquiridos no mercado local – movimentando, assim, a economia. Para estes casos, o Governo do Estado liberou recurso de R$ 5,8 milhões.

Sistema de entrega no interior

Diferente da capital, que contou com um sistema de delivery, no interior, o benefício será retirado na própria escola em que o aluno está matriculado, mediante cronograma pré-estipulado pela Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do município.

Durante a entrega dos kits, os pais, responsáveis ou estudantes maiores de idade devem seguir as orientações dos órgãos de Saúde, estando de máscaras de pano, utilizando álcool em gel e respeitando a distância mínima recomendada entre as pessoas. As medidas são importantes para evitar aglomerações e, consequentemente, a proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

Todos os alunos de todos os anos e modalidades matriculados na rede estadual de ensino serão contemplados com o kit do “Merenda em Casa”.

Outros municípios

Nesta segunda-feira (15), os municípios de Itacoatiara, Lábrea, Nhamundá, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Silves, Uarini e Alvarães deram início à entrega dos kits do “Merenda em Casa” aos estudantes da rede estadual. No total, 34 mil alunos serão atendidos.





Com informações da assessoria