Registros de enterros diminuíram nos cemitérios de Manaus

Segundo a Semulsp, no último domingo, foram 21 sepultamentos e uma cremação nos espaços gerenciados pelo órgão | Foto: Márcio James / Semcom

Manaus - Manaus registrou o menor índice de enterros em um único dia, com 24 sepultamentos realizados no domingo (14), desde o agravamento da pandemia de Covid-19 na capital, segundo a Prefeitura de Manaus que reforça a tendência de queda de mortes registrada nos últimos dias.

“O número se estabilizou nos últimos dias, mas ainda estamos acima da média histórica. Neste momento é muito importante que as pessoas entendam que é fundamental pararmos logo com a Covid-19 e que para isso todos devem se proteger, usar as suas máscaras e tomar os seus cuidados”, orientou o secretário municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Paulo Farias.

Segundo a Semulsp, no último domingo, foram 21 sepultamentos e uma cremação nos espaços gerenciados pelo órgão, sendo um óbito oriundo do interior Estado. Nos particulares, foram apenas dois enterros.

O sistema público também registrou sete óbitos em domicílio e quatro famílias optaram pelo uso do serviço SOS Funeral, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). Entre as causas de morte, três pessoas tiveram no atestado a confirmação para Covid-19, outras três foram registradas como causa desconhecida e duas morreram por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e também uma por parada cardiorrespiratória.

Antes dos 24 sepultamentos registrados no domingo, os menores índices durante a pandemia haviam sido contabilizados nos dias 1º de abril, 7 de junho e 8 de junho, com 32, 31 e 32 sepultamentos, respectivamente, nos cemitérios públicos e privados de Manaus.

Em janeiro, fevereiro e março, a média diária de sepultamentos nos cemitérios públicos de Manaus foi de 29, 27 e 28, respectivamente, acima do total registrado no último domingo. Em abril, com a explosão de mortes por Covid-19, essa média subiu para 81. No mês seguinte a média diminuiu para 61 enterros.

A tendência de queda registrada na segunda quinzena de maio está se mantendo em junho. Até o dia 14, o sistema público registrou 459 sepultamentos e cremações, uma média de 32 por dia.





Com informações da assessoria