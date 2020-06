Forças de de segurança no AM recebem armas, equipamentos e munições

Na entrega do material, o secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, afirmou que os equipamentos chegam para reforçar a atuação policial | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - As forças de segurança do Estado do Amazonas receberam nesta segunda-feira (15), na Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), armas, material de proteção, munições e outros objetos para policiamento. O material foi doado pelo Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Na entrega do material, o secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, afirmou que os equipamentos chegam para reforçar a atuação policial. “Esse material é importantíssimo para nós. Todos os índices de criminalidade no Amazonas estão em baixa. Além dos armamentos, chegaram materiais de proteção individual para os policiais. Estou aqui formalmente passando para os chefes das várias forças, e esperamos que possamos ajudar ainda mais no retorno da nossa segurança para a comunidade”, disse.

Foram entregues 151 mil munições, 390 coletes balísticos, fuzis modelo 7,62, máquinas fotográficas digitais, microcomputadores, nobreaks e 33 miras holográficas.

Leia mais:

Munições recebidas pelas forças de segurança do Amazonas | Foto: Reprodução

De acordo com a assessoria, o material recebido inclui armas, munições e coletes balísticos para a capital e interior. Também foram entregues 38,9 mil itens para prevenção à Covid-19, incluindo álcool em gel, aventais, toucas, máscaras e protetores faciais.



Para o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, os itens são fundamentais para os policiais nas ruas. “São equipamentos que vão dar suporte aos verdadeiros heróis, esses homens e mulheres da PM. É um trabalho feito com profissionalismo, e a população pode ter certeza de que nós estamos trabalhando para combater os criminosos”, afirmou.

A delegada-geral Emília Ferraz disse que a entrega representa mais policiais equipados nas ruas, oferecendo, assim, mais segurança para a população. “A população vai sentir a diferença. Além do mais, estamos recebendo munição, máquinas fotográficas, vários materiais que vão ajudar na realização do nosso trabalho”, disse.

O equipamento foi entregue para o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e Polícia Militar do Amazonas (PMAM).