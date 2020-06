Sete horas de festa ao vivo pelo youtube com djs amazonenses

Manaus - A segunda edição do “Sunset Live”, veio para levar alegria de quem estava com saudades de um boa festa enquanto apoia os produtores e músicos que deixaram de fazer shows devido ao novo coronavírus. Serão sete horas de transmissão ao vivo pelo YouTube, neste domingo (21), a partir das 15h.

Os amantes de música eletrônica poderão aproveitar uma “balada” em casa e reviver as agitações da noite manauara com a apresentação de cinco DJs. O primeiro será Iann Wenery, que abrirá a live com tech house e deep house.

Às 16h, é a vez do DJ Toohoot, residente da PUMP, conhecido por misturar elementos de techno e tech house com batidas profundas.

Na sequência, Raul Mota, referência na cena local com passagem pelos principais clubes e festas da capital, assume as pick-ups. O DJ já tocou em vários estados do Brasil, além de países como Peru e Itália, se apresentando ao lado de grandes artistas.

A partir das 19h, quem agita a live são os DJs Halley Santiago e Lindsey, residentes da Morlox, que tocam no estilo B2B.

Fechando a programação, Eduardo Guerra, promete uma apresentação marcante com muito techno, usando toda a técnica e experiência acumuladas em mais de 18 anos de carreira.

A transmissão da live será feita diretamente do Lago Tarumã, em um espaço fechado para o público. Todas as atrações se apresentarão no mesmo local, mas tomando as medidas necessárias de prevenção ao coronavírus.

A live ocorrerá no canal 602 FILMES do YouTube. Serão 40 minutos de transmissão gratuita e, para continuar acompanhando após esse período, será necessário pagar R$ 10. O objetivo é apoiar os produtores culturais e musicais envolvidos no projeto, que tiveram seu trabalho diretamente afetado pela pandemia.

Mais informações através do telefone: (92) 9478-4950.

*Com informações da assessoria