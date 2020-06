Pela internet, Prefeitura de Manaus garante transparência em doações

Por meio dos sites, a população tem acesso às movimentações bancárias referentes aos depósitos realizados na conta da campanha | Foto: Karla Vieira / Fundo Manaus Solidária

Manaus - Para garantir transparência às doações realizadas à campanha #ManausSolidária, a Prefeitura de Manaus disponibiliza, na internet, informações detalhadas sobre todos os valores e donativos repassados por empresas ou cidadãos, ao município.

Destinada ao combate à Covid-19 e à assistência à população vulnerável, a campanha contou com o auxílio da sociedade na manutenção dos atendimentos aos pacientes do hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, no Lago Azul, na zona Norte, e irá continuar oferecendo auxílio durante a pandemia às pessoas em vulnerabilidade social.

Por meio dos sites, a população tem acesso às movimentações bancárias referentes aos depósitos realizados na conta da campanha, além de também consultar as doações de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e itens diversos realizadas por empresas e organizações. Em ambos os endereços eletrônicos é possível visualizar o histórico das doações recebidas desde o início da campanha. Os sites são:

https://manaussolidaria.manaus.am.gov.br/

https://covid19.manaus.am.gov.br/

Segundo a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, a ferramenta disponibilizada pela prefeitura é fundamental para garantir transparência à população, além de incentivar que mais pessoas também contribuam, ao mostrar os resultados positivos da campanha.

“Um dos legados do Fundo Manaus Solidária, além da atenção social, é a seriedade, o compromisso e a transparência com o que nos é doado, com o que é transferido a nós em favor do outro. Somos instrumentos, intermediadores, nesse momento de pandemia, nesse momento em que a sociedade enfrenta tantos desafios. Essa credibilidade foi conquistada pelo Fundo Manaus Solidária e para nós, para mim e para o prefeito Arthur Virgílio Neto, é motivo de muito orgulho e satisfação”, afirmou.

Doações

As doações para a campanha #ManausSolidária podem ser feitas também pessoalmente no drive-thru montado no estacionamento da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, Compensa, zona Oeste, de segunda a sexta-feira, de 9h às 13h. A campanha arrecada doações e bens de primeira necessidade – roupas, calçados, gêneros alimentícios, itens de higiene pessoal e material de limpeza – para pessoas em situação de vulnerabilidade social; produtos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Doações em dinheiro podem ser feitas no Banco do Brasil, agência: 3563-7; conta-corrente: 10.483-3 PMM/Doação Covid-19. O CNPJ é 04.365.326/0001-73.





Com informações da assessoria

Leia mais

Complexo Viário da Constantino Nery será entregue dia 29