Indígenas kokamas recebem atendimento de saúde da Prefeitura de Manaus

Manaus - Atendimento médico, testagem rápida para a Covid-19, medicamentos gratuitos e aplicação de 15 tipos de vacina são algumas das ações oferecidas pela Prefeitura de Manaus, a indígenas da etnia kokama, da comunidade Nova Esperança Kokama, localizada no quilômetro 8, do ramal do Brasileirinho, na zona Leste.

As atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), iniciaram nesta segunda-feira, 15/6, e devem seguir ao longo da semana, para atender 214 pessoas, distribuídas em 22 famílias moradoras da comunidade. Os indígenas são levados em transporte especial, para triagem e posterior atendimento, na Unidade Móvel de Saúde, na sede do Sest/Senat, no bairro Jorge Teixeira.

“Eles chegam de micro-ônibus disponibilizado pela Semsa e, em seguida, fazem a triagem. Após esse procedimento, realizamos o teste rápido para a Covid-19, que demora 15 minutos. Com o resultado, o próximo passo é a consulta médica. Após isso, é verificado a necessidade de medicamentos que serão receitados e entregues aqui mesmo na unidade. Também aplicamos vacinas, caso o paciente esteja precisando de alguma”, informa o gerente das Unidades Básicas de Saúde Móveis (UBSs), William Terra, sobre o processo de recepção e atendimento médico na unidade.

Para o cacique da comunidade, Carlos Santos Kokama, o atendimento é de suma importância para a comunidade indígena. “Estamos sendo bem atendidos pelas equipes da UBS Móvel que está de parabéns, no trabalho que é fundamental para a saúde da nossa comunidade”, destaca.





