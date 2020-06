Nova gestora da Suhab diz que vai fortalecer política de moradia do AM

Viviane Dutra é mestre em Ciências Humanas pela UEA e especialista em Gestão Pública | Foto: Divulgação Suhab

Manaus - A especialista em Gestão Pública, Viviane Alves da Silva Dutra, é a nova diretora-presidente da Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab). Segundo a assessoria do órgão, ela assume o cargo tendo como meta o fortalecimento da política de moradia do Estado.

De acordo com a nota, enviada à imprensa, a meta é um conceito que vai além da construção e entrega de unidades habitacionais, e que será incorporado por um programa que está sendo construído sob a coordenação do vice-governador Carlos Almeida.

A mudança de gestão, ocorreu após a saída de Keyla Cristina da Silva que ocupava a presidência da Suhab desde 2018 até a entrada de Viviane.

Experiência

Viviane Dutra já acumula experiência na área habitacional, como subcoordenadora setorial de Projetos Sociais da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), responsável pela execução do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim).

Por enquanto, ela ainda responderá pela função até a conclusão da transição para uma nova subcoordenação na UGPE.

Déficit habitacional

A nova gestora da Suhab destacou que dará continuidade aos processos de qualificação do déficit habitacional do Estado.

A meta, informou Viviane Dutra, é concluir o diagnóstico preciso e atualizado do déficit habitacional e das potencialidades do Estado nesta área.

O objetivo é ter bases concretas para a implantação da nova política habitacional, com foco em soluções de moradia, portanto, mais moderna, plural e com respostas mais rápidas às demandas da população.

Currículo



Viviane Dutra é mestre em Ciências Humanas pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e especialista em Gestão Pública. Ela é graduada em Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas e Administração pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam).





Com informações da assessoria

