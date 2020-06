Satisfação do ensino pela internet é pesquisado no AM pelo Sinepe

Segundo o Sinepe-AM, a pesquisa foi realizada com o objetivo de ter um termômetro do ensino remoto oferecido pelas instituições privadas do Amazonas | Foto: Divulgação Sinepe

Manaus - O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM), divulgou uma pesquisa realizada com pais de estudantes de escolas do Amazonas que apontou que 61,7% estão satisfeitos com o ensino remoto oferecido durante a pandemia do Coronavírus. O levantamento foi realizado entre os dias 29 de maio e 10 de junho, com 2.833 entrevistados, sendo 98% deles realizando atividades remotas no segmento da Educação Básica.

Segundo a vice-presidente do Sinepe-AM, Laura Cristina Vital, a pesquisa foi realizada com o objetivo de ter um termômetro do ensino remoto oferecido pelas instituições privadas do Amazonas. “Com o resultado, agora temos uma amostra também do que pensam pais e alunos sobre o retorno às aulas e, com isso, os gestores e mantenedores podem criar estratégias para melhorar o serviço oferecido”, disse.

Para a presidente do Sinepe-AM, Elaine Saldanha, diante do desafio das escolas se organizarem e desenvolverem atividades remotas em tempo recorde, mais do que nunca, a parceria com as famílias tem sido essencial para garantir que as crianças e adolescentes continuem se desenvolvendo. “Esse diálogo é fundamental para a credibilidade das instituições de ensino privado do Estado”, avalia.

Retorno às aulas presenciais

Além disso, a educadora reforça que no retorno às aulas presenciais, tanto as escolas que cumpriram na íntegra o calendário do primeiro semestre quanto aquelas que não conseguiram aplicar aulas remotas, terão de planejar atividades em datas não previstas antes da pandemia, seja para reposição de carga horária ou para avaliação da aprendizagem.

Ensino superior

Já no Ensino Superior, a pesquisa do Sinepe-AM apontou que 54,5% dos universitários estão muito satisfeitos com as atividades remotas. Do total de entrevistados, 97,7% deles estão utilizando o serviço durante a suspensão das aulas presenciais por conta do isolamento social.

Durante o levantamento, o sindicato também observou que 100% das escolas constataram cancelamento de matrículas neste período. E 41,5% das instituições afirmaram ter mais de 20 cancelamentos por conta da pandemia de Covid-19. Ao todo, 83,1% foram de turmas com crianças de 0 a 5 anos.





Com informações da assessoria

