Idam recebe apoio do Governo alemão pra regularização ambiental

O objetivo da consultoria é construir junto ao Idam uma visão estratégica para a promoção dos imóveis rurais e a implementação do PRA no Amazonas. | Foto: Site Idam

Manaus - O diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Valdenor Pontes Cardoso, alinhou estratégias com representantes da Agência Alemã para Cooperação Internacional Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) para atender a Regularização Ambiental no estado do Amazonas. A reunião aconteceu em videoconferência, na manhã desta segunda-feira (22).

O objetivo é realizar um planejamento estratégico, por meio de uma consultoria feita pela GIZ, para que o Idam possa atuar com o Programa de Regularização Ambiental (PRA) e o Cadastro Ambiental Rural (CAR) no Estado.

De acordo com a assessora técnica e coordenadora do escritório da GIZ em Manaus, Bárbara Nascimento, o objetivo da consultoria é construir junto ao Idam uma visão estratégica para a promoção dos imóveis rurais e a implementação do PRA no estado do Amazonas.

“A ideia é que, por meio de iniciativas de recuperação florestal aliadas ao fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), o Idam possa atender as demandas voltadas ao PRA”, disse.

Durante a reunião, foi apresentado um Termo de Referência onde ficou estabelecido que o consultor da GIZ, Marcelo Nunes, irá atuar junto ao Idam a fim de adequar estrategicamente o Instituto para atender as demandas de Regularização Ambiental do estado.

“Após o planejamento estratégico para atuação do Idam na Regularização Ambiental, será feito um diagnóstico da infraestrutura necessária para essa atuação e, só então, será fechado o Termo de Referência com um Plano Operacional dos procedimentos a serem executados pelo Idam”, explicou o consultor.

Participaram da reunião por videoconferência o diretor-presidente do Idam, Valdenor Pontes Cardoso; o diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural do Idam, Luiz Herval; a diretora de Planejamento Institucional do Idam, Lucelisy Borges; o consultor da GIZ, Marcelo Nunes e a assessora técnica e coordenadora do escritório da GIZ em Manaus, Bárbara Nascimento

Força-tarefa

Vale destacar que, desde a semana passada, o Idam, por meio do Núcleo de Geoprocessamento, criou uma força-tarefa para a elaboração do Cadastro Ambiental Rural (CAR) dos produtores rurais do estado do Amazonas. A expectativa é que com o CAR os produtores acessem o Crédito Rural e o Idam elabore mais de mil projetos de crédito.





