Vacinação de crianças já está sendo oferecida na rede pública

Manaus - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), alerta para a baixa cobertura vacinal no Estado em menores de 1 ano de idade. Desde a segunda quinzena de abril, as vacinas voltaram a ser ofertadas na rede pública de saúde, mas não foi registrada a procura por parte dos responsáveis dos menores de 2 anos para a realização da vacinação necessária para essa população de crianças. A vacinação de rotina havia sido suspensa até dia 16 abril, por orientação do Ministério da Saúde devido a pandemia do novo coronavírus.

Vacinas disponíveis

De acordo com dados da FVS, a cobertura das nove vacinas, que correspondem à proteção contra 23 doenças e que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), está abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde. A vacinação é a maneira mais eficaz para evitar doenças, principalmente, em crianças menores de 5 anos.

Cobertura baixa

Em todo o Amazonas, a vacina com menor cobertura é a contra febre amarela, que apresenta apenas 42,78%. No ranking dos menores índices de cobertura seguem a vacina pentavalente (44,47%), poliomielite (50,78%), hepatite A (54,12%), meningite C (54,93%), rotavírus (56,03%), tríplice viral D1 (59,11%), pneumocócica 10 (60,47%) e BCG (76,16%). A vacinação contra Influenza A (H1N1), que está em campanha, atingiu 37,65% dos menores de 1 ano de idade.

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, apontou que a cobertura está baixa e coloca em risco a vida dessas crianças. Ela alertou sobre a necessidade de que pais e responsáveis procurem as Unidades Básicas de Saúde (UBS) para imunização.

“Lembramos sempre que a vacina é o jeito mais eficiente de prevenção. Tão importante quanto se prevenir contra o novo coronavírus é se prevenir contra as outras doenças graves e letais que já têm vacina. Os responsáveis precisam tomar todos os cuidados de distanciamento social, uso de máscaras e de álcool gel, mas devem, sim, levar as crianças para serem imunizadas”, afirmou.

Rede abastecida

A coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI) da FVS-AM, Izabel Nascimento, apontou que a rede estadual de saúde está abastecida com todas as vacinas necessárias para atualização do calendário vacinal, incluindo a nova vacina ACWY contra meningite, que pode matar uma criança em até 24 horas e que foi incorporada ao esquema de vacinação do SUS.

“Estamos com todos os municípios com vacina. Até a vacina ACWY, que é para a população de 11 e 12 anos, foi enviada aos municípios. Muita gente ficou com receio de levar o filho para se vacinar, por conta da pandemia, mas, com o devido cuidado, é possível garantir a atualização da caderneta de vacinas”, finalizou.





