Projeto municipal “Ciclo Guarda” ganha reforço em Manaus

| Foto: Naylene Freire

Manaus- Com objetivo de equipar guardas municipais que atuam na capital amazonense, a prefeitura de Manaus, reforçou, ontem (23), o projeto "Ciclo Guarda", com novos equipamentos para os servidores que vão poder contar com o suporte de bicicletas para realizarem a patrulha na cidade. O projeto, além de agilizar e facilitar o trabalho dos guardas, vai promover o fortalecimento da saúde, através do ato de pedalar.

A solenidade de entrega dos equipamentos aconteceu na sede da Guarda Municipal situada no Complexo Turístico da Ponta Negra, zona Oeste da capital amazonense e contou com a presença do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto e representantes da Caloi (empresa fabricante de bicicletas), parceira da ação. Na ocasião, o presidente da Caloi, Cyro Gazola, efetivou a doação de 50 bicicletas para a iniciativa.

“ A guarda municipal já fazia um bom serviço mas agora com as bicicletas que foram doadas pela Caloi, nós temos a alegria de dizer que vamos deixar a cidade mais moderna, bonita e segura. Fico honrado com essas parcerias que no final dão uma grande ajuda para o setor público. Todos os guardas devem usar os equipamentos de proteção de ciclistas, para preservar também a saúde dos mesmos. Os amazonenses devem fazer também o uso das bicicletas, e não esquecer do uso de máscaras” declarou Artur.

Capacitação

Aproximadamente 30 guardas municipais foram capacitados para atuar nesta patrulha. O supervisor e chefe da Ciclo Guarda municipal, Brito, contou ao EM TEMPO que está feliz com método de trabalho.

“Para mim está sendo uma benfeitoria muito grande. Esse projeto fará bem a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Eu só tenho a agradecer pela iniciativa do prefeito ao nosso trabalho. Com essa farda é até melhor para patrulhar. Devido ao clima quente de Manaus o uniforme nos deixa mais confortáveis e seguros para trabalhar e isso visa colaborar com minha saúde” relatou o guarda Brito