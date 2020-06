Jucea retoma atendimento presencial na próxima segunda-feira (29)

A sede fica na rua Major Gabriel, 1728, 1º Andar, bairro Praça 14, zona Sul de Manaus e vai atender de 8h às 14h | Foto: Divulgação/Jucea

Manaus - A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) retoma, na próxima segunda-feira (29), o atendimento presencial em sua sede (Rua Major Gabriel, 1728, 1º Andar, bairro Praça 14, zona Sul) em novo horário de funcionamento, das 8h às 14h. O retorno parcial das atividades presenciais acontece após a aprovação unânime da Resolução nº 001/2020 pelo Colegiado de Vogais da autarquia, na manhã desta quarta-feira (24).

A resolução, proposta pela presidente da Jucea, Maria de Jesus Lins Guimarães, levou em consideração os termos do Decreto Governamental nº 42.330, de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus.

Maria de Jesus Lins ressaltou que neste primeiro momento só voltarão a trabalhar de forma presencial os servidores que não são do grupo de risco. “O retorno dos servidores acontecerá de forma gradual e respeitando as orientações de segurança. A iniciativa tem por finalidade atender aos anseios da sociedade que necessita acessar os serviços da Jucea. É importante observar que os servidores do grupo de risco não retornaram neste primeiro momento, mas somente na data de 6 de julho, respeitando as orientações médicas daqueles que necessitam permanecer em teletrabalho”, explicou a presidente.

A presidente da Jucea ainda reforça que foram adotadas, na sede da autarquia, todas as medidas e recomendações dos órgãos de saúde, que visam garantir a segurança dos servidores e da população do Amazonas.

Atendimentos on-line

O atendimento presencial do órgão estava suspenso desde o último dia 18 de março, em cumprimento ao Decreto Governamental nº 42.061, de 16 de março de 2020, que recomendou aos servidores públicos a prestação de serviço na modalidade home office. Neste período, os atendimentos aos usuários ocorreram na forma on-line pelo chat e por e-mail da instituição.

Nos três meses de paralisação do atendimento presencial, a Jucea realizou 13.561 atendimentos on-line, sendo 12.701 deles pelo chat disponibilizado no site da autarquia www.jucea.am.gov.br e 860 pelo e-mail [email protected] Mesmo com o retorno do atendimento presencial, os canais de comunicação on-line para dúvidas dos usuários seguem funcionando normalmente.





