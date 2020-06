Entulhos de igarapés são retirados como prevenção a alagamentos

A obra é importante para aumentar o volume útil dos cursos de água, segundo Seminf | Foto: Diego Caja / Seminf

Manaus - Cinco bairros recebem, desde o início de junho, o serviço da Prefeitura de Manaus de dragagem de igarapés, para a limpeza dos leitos e redução de transbordamento durante as chuvas. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) se concentram, atualmente, em conjuntos dos bairros Chapada e Parque 10, na zona Centro-sul.

A área do conjunto Aristocrático, bairro Chapada é uma das que recebeu o também chamado desassoreamento, ou seja, a remoção de areia, sedimentos ou outros detritos acumulados no fundo do igarapé. O local estava comprometendo a vazão das águas pluviais em função do seu represamento e, consequentemente, causava o transbordamento e alagação de suas laterais.

“A obra é importante para aumentar o volume útil dos cursos de água. Assim, é possível prevenir novos alagamentos. Na gestão do prefeito Arthur os serviços de dragagem e desassoreamento se tornaram contínuos, ou seja, são realizados tanto no inverno como no verão, justamente para reduzir esse tipo de ocorrência”, explicou o diretor de engenharia da Seminf, Alessandro Rodrigues.

Ainda na mesma região, no bairro Parque 10 de Novembro, o igarapé da rua 9, no conjunto Jardim Primavera, está com máquinas e servidores da Seminf executando o serviço. Na zona Norte, os serviços beneficiam os bairros Santa Marta e Santa Etelvina; na zona Oeste, a comunidade Campos Sales também recebe desassoreamento.

Além da dragagem de igarapés, a prefeitura aproveita o verão para realizar serviços de recapeamento viário por meio do programa de Requalificação Urbana e Viária, o Requalifica, que está recuperando vias de grande fluxo de veículos em todas as zonas da cidade.





