FCecon garante continuidade de serviços endoscópicos na unidade

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas continua serviços | Foto: Laís Pompeu/Susam

Manaus - Com o objetivo de garantir as manutenções preventiva e corretiva de equipamentos do Serviço de Endoscopia e Centro Cirúrgico, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (Susam), assinou, no mês de junho, três novos contratos no valor total de R$ 287.217,92 que terão vigência de 12 meses e garantirão a continuidade dos serviços prestados aos pacientes com câncer.

Os contratos, com recursos aportados através de emenda parlamentar, foram assinados com empresas especializadas em manutenção de equipamentos hospitalares, sendo dois com a prestadora de serviços H Strattner e Cia Ltda, no valor de R$ 88.067,92, e um com a empresa Salut Serviços Hospitalares Ltda (R$ 199.150,00). Os serviços passaram a ser oferecidos no dia 1º de junho, com vigência até o dia 31 de maio de 2021.

Segundo o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão, os equipamentos utilizados pelo Serviço de Endoscopia e Centro Cirúrgico são modernos, dotados das mais novas tecnologias, por isso era necessária a contratação de empresas com corpo técnico treinado e devidamente credenciado/autorizado junto aos fabricantes. “Com os contratos, manteremos o desempenho das atividades do hospital e a preservação do patrimônio público”, pontua.

Demanda

Os equipamentos instalados têm grandes demandas, conforme Mourão, e são utilizados com frequência para a realização de exames, o que ocasiona o desgaste natural das peças. Segundo ele, caso não sejam feitas as manutenções preventiva e corretiva, pode causar a inoperabilidade dos equipamentos e, consequentemente, a descontinuidade do atendimento.

Para o chefe do serviço de Endoscopia/FCecon, endoscopista digestivo Thiago Paiva, as assinaturas dos contratos representam um grande marco na história do setor, pois a continuidade do serviço estará garantida. “Isso, sem dúvida, representa um ganho para os pacientes, que procuram por atendimento”, destaca.

Retorno

De acordo com Paiva, o setor retomou os atendimentos presenciais de forma parcial no dia 1º de junho. Nessa primeira etapa, frisa ele, dos sete médicos, retornaram quatro, os quais não fazem parte do grupo de risco do novo coronavírus (Covid-19).

O retorno está sendo gradual, explica Paiva, e segue as recomendações da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SBED), que classifica todos os pacientes candidatos a procedimentos endoscópicos como de risco alto. “Os candidatos a exames endoscópicos considerados eletivos estão suspensos. Todavia, dependendo do caso e seguindo as determinações, podem ser elegíveis para a realização do procedimento”, afirma.

Segundo o médico especialista, a prioridade de atendimento é para os pacientes com suspeita de câncer. Ele diz que a secretaria do serviço entrará em contato com os pacientes para informar e agendar as novas datas dos exames. “Inicialmente, retornamos com os exames de Cistoscopia e Colonoscopia e assim que houver uma redução mais expressiva do número de casos de Covid-19 no Amazonas, aumentaremos a oferta de exames”, ressalta.

Segurança

Uma medida adotada para garantir a segurança, durante o atendimento, foi o aumento no intervalo de duas horas entre os procedimentos, informou o médico especialista. Segundo ele, durante esse período, uma equipe de limpeza higieniza o ambiente para evitar que as partículas dispersas no ar e superfícies contaminem o local.

Ver mais:

ONG busca doações para resgatar autoestima de pacientes com câncer

Fé e o apoio da família ajudam a enfrentar o câncer