Taxas do Detran-AM terão vencimento prorrogados até 30 de junho

| Foto: Divulgação/Detran-AM

Manaus - Nesta quinta-feira (25), a agência do Bradesco, que funciona no térreo da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz/AM), paralisou o atendimento para realizar processo de higienização em cumprimento às medidas de prevenção e combate à transmissão pelo novo coronavírus. Para minimizar os impactos do fechamento da agência, todas as taxas do Detran emitidas, nesta sexta-feira (26), terão o vencimento prorrogado para o dia 30 de junho. A direção do órgão articula junto à instituição bancária a ampliação do número de caixas eletrônicos de autoatendimento dentro do Detran-AM para facilitar a prestação de serviços aos usuários.

A Sefaz/AM esclarece que os impostos e taxas gerados pela secretaria poderão ser pagos em outras agências do Bradesco, outros bancos (Bancoob, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) ou mesmo por meio digital sem prejuízo para os contribuintes.



O posto de atendimento do Bradesco, no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), também será afetado. Como a unidade bancária faz parte da agência da Sefaz/AM, diariamente, os funcionários que trabalham no órgão de trânsito precisam dirigir-se à filial para solucionar questões administrativas.





Com informações da assessoria





