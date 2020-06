Recapeamento é concluído em avenida que liga bairros da zona Leste

As ações nessa via começaram há três semanas e a previsão de término é para esta quinta-feira (2) | Foto: Alex Pazuello / Semcom

Manaus - A quarta etapa do Programa de Requalificação Urbana e Viária da Prefeitura de Manaus, o Requalifica 4, está em fase final de recapeamento de 5,8 quilômetros de extensão da avenida Cosme Ferreira, na altura do conjunto Cidadão 9, no Distrito Industrial 2 (Zona Leste), no trecho de acesso ao bairro Colônia Antônio Aleixo e avenidas Norte e Sul. As ações nessa via começaram há três semanas e a previsão de término é para esta quinta-feira (2).

“Começamos a semana entregando o complexo viário Ministro Roberto Campos, na avenida Constantino Nery, e já no dia seguinte estamos dando continuidade às demais ações de infraestrutura feitas em todas as zonas, por meio do Requalifica. O intuito é proporcionar maior fluidez e segurança no trânsito, conforme nos orienta o prefeito Arthur Virgílio Neto, garantindo melhor mobilidade urbana”, destacou o secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar.

Material mais resistente

No trecho da avenida Cosme Ferreira são feitos serviços de reparo profundo e já foi identificado que a base da via estava totalmente comprometida, o que exigiu a troca do antigo material por um novo, mais resistente. Após a troca e a fresagem, ou seja, retirada do antigo asfalto, a avenida recebe o novo. No sentido Colônia Antônio Aleixo, as ações já foram concluídas. Já no sentido São José, aproximadamente 20 homens fazem serviços manuais e mecânicos, seguindo para a conclusão.

Segundo o engenheiro fiscal da Seminf, Efrain Aragão, o trecho da avenida ainda não tinha recebido serviços de engenharia. “Aqui é uma rua muito antiga e que ainda não havia sido contemplada. Agora, estamos dando maior trafegabilidade, principalmente aos veículos pesados que passam por aqui, por ser uma área considerada industrial”, disse.

Continuidade

Os trabalhos na Cosme Ferreira dão continuidade às ações que se iniciaram ainda no primeiro trimestre do ano no bairro Puraquequara, onde os 15 quilômetros da estrada do Aleixo receberam novo asfalto, assim como a ponte que passa por cima da avenida Norte e Sul. As vias de ligação entre a estrada do Aleixo e a avenidas Norte e Sul também receberam ações de tapa-buracos.

Com a conclusão da avenida Cosme Ferreira, o Requalifica 4 seguirá com o cronograma, contemplando vias dos bairros Armando Mendes, Jorge Teixeira e São José.





Leia Mais

Amazonas Energia esclarece sobre "golpe da fatura falsa" em Manaus