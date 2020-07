Prefeito de Manaus é internado após diagnóstico de Covid-19

Uma hora esse encontro com a Covid-19 ia acontecer”, avaliou Arthur Virgílio Neto | Foto: Divulgação Semcom

Manaus - “Nunca fui de rejeitar desafios, vou mostrar que a vitória vai ser da perseverança, da coragem, no final, a vitória vai ser nossa”, foi com essa mensagem de encorajamento que o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, respondeu às inúmeras manifestações de apoio que recebeu, após ser diagnosticado com a Covid-19, na última segunda-feira (29), durante exames de rotina.

Encontro com a Covid-19

O prefeito segue internado do hospital Adventista de Manaus e seu quadro é estável, conforme boletim médico divulgado nesta terça-feira (30).

Em vídeo publicado em suas redes sociais, o prefeito disse que com o trabalho que exerce, mesmo cumprindo fielmente o isolamento social no período mais crítico da pandemia na capital e adotando todas as medidas de prevenção recomendadas pelos órgãos de saúde, “uma hora esse encontro com a Covid-19 ia acontecer”, avaliou.

“Vence quem tem a capacidade de lutar por mais tempo e minha capacidade de lutar é inesgotável”, completou Virgílio, ao afirmar que está confiante e seguirá despachando normalmente durante o tratamento.

“Para cuidar da minha saúde eu preciso saber que a saúde de Manaus está inteira, intacta. Então, vamos cuidar das duas saúdes o tempo inteiro. Continuarei governando por meio eletrônico enquanto estiver no hospital e logo estarei de volta para comandar de forma presencial a cidade”, afirmou Arthur Neto.

Exames de rotina

O prefeito de Manaus testou positivo para a Covid-19 após realizar de exames de rotina, quando buscou o hospital com sintomas leves de gripe. Conforme o Boletim Médico divulgado hoje, Arthur Virgílio segue “hemodinamicamente estável, sem necessidade de uso de drogas vasoativas, mantendo boa saturação de oxigênio em ar ambiente, realizando Ventilação não Invasiva (VNI) com boa resposta. Lúcido e orientado, recebendo medicações por via oral conforme protocolo institucional”, informou o documento.

VNI é o método de ventilação não invasiva e, seguindo recomendação da equipe médica, o prefeito seguirá em observação nas próximas 24 horas.

Primeira-dama

Ainda, ontem, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, que preside o Fundo Manaus Solidária e a Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, também foi diagnostica com a Covid-19, por meio de exame de Proteína C-reativa (PCR), apresentando apenas sintomas constitucionais.

Em maio, a primeira-dama havia anunciado que estava infectada pelo novo coronavírus e o que se acredita é que o teste rápido tenha dado um falso positivo.

Segundo Boletim Médico da primeira-dama, ela não necessita de oxigênio suplementar e está em medicação para febre contínua e terapia venosa, estando estável e em leito de apartamentos sob cuidados gerais no hospital Adventista de Manaus.

Medidas de controle

A Prefeitura de Manaus informa que já cumpre todos os protocolos dos órgãos de saúde com monitoramento do secretariado e demais autoridades que tiveram contato direto com o prefeito e a primeira-dama de Manaus na inauguração do complexo viário Ministro Roberto Campos, na avenida Constantino Nery, realizada na tarde de segunda-feira.

Mesmo havendo o distanciamento do prefeito com o público, a população que compareceu ao local, caso apresente algum sintoma, poderá buscar atendimento preferencial e fazer a testagem para a doença na recém-inaugurada Clínica da Família Carmen Nicolau, localizada no bairro Lago Azul (Zona Norte), bem atrás do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) onde foi montado o hospital de campanha municipal





