Atendimentos da Junta Militar retornam para dois PACs de Manaus

Manaus - A Casa Militar de Manaus informa que os postos da Junta do Serviço Militar, localizados nos PACs Sumaúma (Zona Norte), e Compensa (Zona Oeste), voltam a realizar os serviços de atendimento ao público nesta quinta-feira (2) no horário das 8h às 12h.

O posto da sede da 34ª Junta do Serviço Militar, no centro de Manaus, continua apenas com atendimento para documentos emergenciais.

Os demais postos continuam com o atendimento suspensos, conforme decreto municipal, publicado na edição nº 4.871, de terça-feira (30).





