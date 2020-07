Igarapé do 40 recebe ações de limpeza da Prefeitura de Manaus

Os mesmos serviços do igarapé do 40 também são levados a outras 12 localidades de Manaus | Foto: Ione Moreno / Semcom

Manaus - Pensando em manter ruas, igarapés e orla da cidade sempre limpas, a Prefeitura de Manaus realiza, diariamente, ações de limpeza em diferentes localidades. Um dos principais pontos é o Igarapé do 40, no bairro Crespo, zona Sul, onde equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) realizam capinação e jardinagem no entorno da orla, além do recolhimento de resíduos sólidos e retirada de vegetação aquática da superfície da água.

“Embora seja um serviço de rotina das equipes de limpeza, inclusive mantido durante a pandemia, a retirada de lixo dos igarapés e das próprias ruas da cidade poderia ser menor se as pessoas se conscientizassem mais de seu papel de cidadãos, de não só fiscalizar as ações do serviço público, mas de serem também participantes e se sentirem responsáveis pelo zelo da cidade. Além de manter a cidade limpa, esse também é um desejo do prefeito Arthur Virgílio Neto, de que todos nós possamos trabalhar por uma Manaus melhor e mais limpa”, ressaltou o secretário da Semulsp, Paulo Farias.

Coleta fluvial

A coleta fluvial dos resíduos nos igarapés é realizada com a utilização de balsas, empurradores, escavadeiras hidráulicas e embarcação autopropulsora, tipo carga geral, e botes com motores de popa. A atividade é executada somente no horário diurno, com um quantitativo de 65 servidores envolvidos.

Segundo o diretor de Limpeza Urbana da Semulsp, Fábio Araújo, que coordenou a ação no igarapé do 40 durante esta quarta-feira (1º), o serviço iniciado no começo desta semana, mantém não apenas a limpeza da cidade, mas também incentiva a população a tomar atitudes simples, para cuidar do espaço público.

“No igarapé do 40, iniciamos na segunda e estamos com a previsão de término para sábado. Aqui foram realizados os serviços de limpeza do igarapé, capinação e jardinagem no entorno da orla. Incentivamos a população para que tomem medidas simples em casa, para manter a nossa cidade limpa. Precisamos que a comunidade tome atitudes como: jogar o lixo na lixeira, ter uma lixeira adequada e, ainda, que preste atenção no horário da coleta do lixo em sua rua”, disse.

Mesmo sendo uma das principais ações de limpeza na cidade, essa não é a única em andamento. Os mesmos serviços do igarapé do 40 também são levados a outras 12 localidades, incluindo a área central, na Manaus Moderna. Ao todo, mais de 500 servidores estão envolvidos na ação, todos fazendo o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como máscaras.





Com informações da assessoria





Leia mais

Prefeitura de Manaus vai contemplar mais 500 famílias com moradia