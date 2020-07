Cidade Inteligente: Obras do Centro de Cooperação chegam à fase final

A estrutura com obra física já alcança 90% de execução | Foto: Alex Pazuello / Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, oficializou a criação do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), por meio de lei municipal publicada na edição 4.872 no Diário Oficial do Município (DOM). A estrutura, com obra física que já alcança 90% de execução, é considerada o marco do programa Cidade Inteligente e irá integrar o trabalho de diversas secretarias municipais, dando maior celeridade às demandas da capital. O local fica no cruzamento das avenidas Efigênio Sales e Umberto Calderaro Filho, no bairro Parque 10 de Novembro (Zona Centro-sul)

“É uma obra com a qual sonhei, lá atrás, e um grande passo para a Manaus inteligente que tanto falo. A solução de dilemas cotidianos vai ser encontrada de forma mais ágil, pois vamos monitorar, em tempo real, setores como trânsito, transporte, saúde, obras, educação, meio ambiente e áreas de risco. Com a entrega do CCC, a capital da nossa Amazônia vai ganhando, cada vez mais, ares de metrópole. É um passo rumo ao futuro e à evolução”, destacou o prefeito Arthur Neto ao assinar a sanção da lei, no hospital Adventista de Manaus, onde segue em tratamento da Covid-19.

Crises

Dirigido por um superintendente a ser nomeado, o CCC será vinculado à Casa Civil e atuará na ocorrência de crises de urgência e emergência, mobilizando equipes e recursos necessários, divulgando, inclusive, informações aos veículos de comunicação. Ainda segundo a lei municipal, no local, reuniões estratégicas também serão feitas para proposição de planos de gestão e operação, geração de dados, além de gerenciamento de riscos e mudanças de planejamento.

O projeto de construção do CCC foi desenvolvido pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), cujo diretor-presidente, Cláudio Guenka, visitou o local nesta quinta-feira (2) e destacou o fator de inovação do projeto. “Ousamos dizer que é um dos melhores centros já instalados no Brasil, onde o prefeito Arthur Virgílio e seus sucessores vão dispor de uma ferramenta muito útil para socorrer a população de Manaus”, declarou.

Atualmente, as equipes que trabalham na construção do CCC se concentram em detalhes finais, como a instalação da subestação, da estação de tratamento e o assentamento do piso. A previsão é que a estrutura física seja concluída ainda no início de agosto.

Já o planejamento tecnológico é coordenado pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef). O subsecretário da pasta, Richard Douglas, também acompanhou a visita e frisou que, após a conclusão das obras, os equipamentos serão instalados no local. “Nove projetos para aquisição dos equipamentos estão em fase de licitação e, a partir do vencimento das empresas e do término da construção, vamos recebê-los e acompanhar a instalação”, ressaltou.

Software de inteligência



O sistema que integrará as informações do poder público municipal é chamado de software de inteligência e vai unir dados de secretarias partindo do conceito de atendimento que, hoje, elas já fazem, porém de forma separada. O monitoramento da cidade vai ser feito por meio de câmeras espalhadas em todas as zonas. A entrega completa do Centro de Cooperação da Cidade está prevista para outubro, já com todos os sistemas operando.





Com informações da assessoria





Leia Mais

Arthur Neto inicia reforma administrativa e extingue três secretarias