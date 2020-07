Lábrea prorroga fechamento do aeroporto em razão da pandemia

O cancelamento dos voos será comunicado à ANAC e aos órgãos de proteção ao consumidor. | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura Municipal de Lábrea, no Amazonas, decretou fechamento total do aeroporto da cidade nesta quinta-feira (2) em razão do aumento dos casos de Covid-19 no município e da alta ocupação da rede hospitalar da cidade. A informação é da empresa VOEPASS Linhas Aéreas.

De acordo com a empresa de aviação, os voos programados pela VOEPASS para serem retomados no dia 03 de julho foram suspensos, em razão do fechamento do aeroporto Willian Lopes Malagueta. A determinação se estende para todo o mês de julho

Segundo informação da Prefeitura de Lábrea, a suspensão das operações se baseia no alto índice de contaminação pelo COVID-19 e da alta ocupação da rede hospitalar local.

VOEPASS

A VOEPASS ressalta que para a retomada das operações - que contemplam voos em 13 destinos brasileiros - se adequou aos mais rígidos protocolos sanitários, com medidas especiais de limpeza e sanitização das aeronaves, seguindo as recomendações da ANAC e da ANVISA.

O cancelamento dos voos será comunicado à ANAC e aos órgãos de proteção ao consumidor.

Para os passageiros que tiveram seus voos cancelados, a VOEPASS LINHAS AÉREAS informa que os bilhetes poderão ser remarcados em nova data sem qualquer taxa de remarcação ou multa, sujeitos apenas a eventual diferença tarifária, se houver.

Não é necessária qualquer comunicação com a empresa nesse momento, apenas no momento da remarcação dos bilhetes.

As passagens poderão, desde já, ser remarcadas para o mês de agosto, uma vez que o fechamento do aeroporto ocorreu apenas durante o mês de julho.

Em caso de dúvida, o contato deverá ser realizado através do número 4000-1777 ou e-mail r[email protected]