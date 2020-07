Caipirinha turbinada com cerveja e laranja para se refrescar

A cerveja dá aquela turbinada na tradicional caipirinha | Foto: Reprodução Internet

Ingredientes:

- 100 ml de cachaça

- 1 lata de cerveja

- 1 unidade de limão

- 1 unidade de laranja pequena

- 2 colheres de sopa de açúcar

- gelo picado

Modo de fazer

1 - Para preparar esta caipirinha com laranja e cerveja comece por lavar o limão e a laranja, cortar as extremidades e separar em 4 partes. Não se esqueça de retirar o filamento branco para não amargar a bebida. Corte as frutas em metades.

2 - Distribua o limão e a laranja por 2 copos, acrescente o açúcar e esmague com o auxílio de um socador ou improvise com um esmagador de batatas.

3- Adicione a cachaça, a cerveja e o gelo e misture tudo. Sua caipirinha de cerveja e laranja está pronta, sirva ainda gelada!





Leia mais

Calor, né? o cozumel, drink feito com cerveja e limão vai te refrescar