Municípios do interior recebem respiradores para combate ao covid-19

| Foto:

MANAUS (AM) - O Governo do Amazonas entregou 12 aparelhos de suporte avançado de vida para sete municípios. A entregas iniciaram no último fim de semana e vão até a próxima quarta-feira (08/07). Com essas entregas, o Estado terá enviado respiradores para 100% dos municípios polos e subpolos.

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) já instalou mais de 90 respiradores, no interior do estado, que auxiliam na montagem de leitos de cuidados intermediários (UCI) para o atendimento de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19). Atualmente, o interior tem 116 UCIs.

“Esses equipamentos são essenciais para os pacientes que agravarem com Covid-19 aqui no município e após a pandemia, esses equipamentos são um legado, que vai ficar para atender outras enfermidades”, ressaltou o secretário executivo de Atenção Especializada ao Interior da Susam, Cássio Espírito Santo.

| Foto:

No fim de semana, foram entregues três respiradores, sendo um deles de transporte, para o município subpolo Coari (a 363 quilômetros da capital), que tem 4.263 casos confirmados.

Também foram entregues três aparelhos para Humaitá por conta do aumento do número de casos de Covid-19, além de dois para a comunidade de Santo Antônio do Matupi (Manicoré), um para Apuí, um para Canutama e um para Tapauá.

Na segunda-feira (06/07), foi a vez do município de Itamarati receber um respirador. A cidade, de acordo com o último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), já registrou 379 casos confirmados da doença.

Além do envio dos equipamentos, a Susam também forneceu aos municípios treinamento para capacitar os profissionais que atuam nas unidades para o uso dos respiradores.

Agradecimentos

Os secretários municipais de saúde agradeceram o apoio dos governos estadual e federal aos municípios do interior com o envio dos equipamentos e também o treinamento oferecido aos profissionais de saúde para o uso dos respiradores.

“Essa parceria, na verdade, é um apoio muito grande que a gente recebeu. O nosso município é de pequeno porte, nosso hospital necessita muito desse aparelho e acredito que vai ser de suma importância a gente chegar com esse aparelho no nosso município”, contou o secretário de saúde de Canutama, Raimundo Nonato Leal.

“Isso (respiradores) dará à população de Humaitá uma melhor qualidade de vida. A gente não quer que precise, mas se precisar o Estado do Amazonas coloca à disposição hoje com os seis ventiladores no município de Humaitá. A gente sempre diz que uma saúde forte se constrói com muito trabalho e isso é o que está acontecendo com o Estado do Amazonas através do governador Wilson Lima”, disse o secretário de saúde de Humaitá, Cleomar Scandolara.

Próximas entregas

Também vão receber, nesta terça-feira (07/07) e na quarta-feira (08/07), um respirador cada os municípios de Envira, Japurá, Juruá, Maraã, Pauini e Guajará.

Leia mais:

Wilson Lima suspende pagamentos da Susam e demite secretária de Saúde

Amazonas espera completar 100% dos municípios com respiradores

Amazonas recebe 230 novos equipamentos de imagem