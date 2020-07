Arthur Virgílio está respirando com auxílio de um cateter de oxigênio

Arthur e a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, foram diagnosticados com Covid-19 em 29 de junho | Foto: Semcom

Manaus - Através de nota, a Prefeitura de Manaus informou que foi emitido na tarde desta terça-feira (7), o primeiro boletim médico do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sobre o quadro clínico de saúde do prefeito Arthur Virgílio Neto.

Segundo o documento, o prefeito de Manaus “se encontra bem, internado na unidade de terapia semi-intensiva, respirando com auxílio de um cateter de oxigênio. Estão previstos exames gerais realizados periodicamente e, até o momento, não há previsão de alta”.

Arthur deu entrada na unidade de saúde na segunda-feira (6), acompanhado da primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro. Ambos testaram positivo para Covid-19 no dia 29 de junho.

Arthur Neto estava internado no Hospital Adventista, localizado no Distrito Industrial, em Manaus, desde o dia 30 de junho após ter sido diagnosticado com o coronavírus.

Antes de embarcar para São Paulo, o prefeito disse que havia recebido todos os cuidados no Adventista, porém, precisava fazer outros exames na unidade fora do Amazonas, onde tem histórico médico.

“Recebi todos os cuidados necessários no hospital Adventista e já tenho PCR reduzido para 30%, o que segundo os médicos é muito bom. Preciso fazer outros exames, como da cirurgia para retirada da próstata que fiz há alguns anos, então decidi ir a São Paulo, onde tenho todo meu histórico médico”, disse o prefeito, à época um pouco antes de seguir viagem.





