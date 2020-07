Banco Mundial deverá investir R$ 10 mi na gestão de Saúde do AM

O investimento, também, vai contemplar a modernização dos sistemas de informática | Foto: Divulgação/Susam

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) se reuniu nesta quarta-feira (8) com o especialista do Banco Mundial da área de saúde, Edson Araújo, para tratar sobre o investimento na modernização dos sistemas de informática e gestão de saúde na ordem de US$ 10 milhões para o Amazonas.

De acordo com o secretário interino de Saúde, Marcellus Campêlo, o investimento de R$ 10 milhões faz parte de uma operação de crédito no valor total de US$ 200 milhões, que vem sendo negociada desde o ano passado pelo Governo do Estado, principalmente para o fortalecimento da situação fiscal do Amazonas.

“Dentre as ações que estão contidas nessa operação de crédito, uma delas é a modernização dos sistemas de informática da saúde como um todo, o sistema de gestão de informação da saúde. Implica investimento na parte de infraestrutura, modernização do parqueamento da saúde e também a construção, a elaboração de um sistema de gestão”, explicou Marcellus.

A discussão com a instituição financeira teve o objetivo, segundo o secretário, de verificar se será necessária uma readequação dos investimentos para desenvolver as ações. “Nós temos uma ‘tarefa para casa’ agora, que é conversar em nível de Governo sobre a aplicabilidade desse recurso, o tamanho dele, se em função da pandemia nós vamos reprogramar a utilização de recurso, tanto em quantidade quanto em tamanho do valor, quanto nas metas”, disse.

O secretário informou que a previsão é que o recurso esteja liberado entre os meses de setembro e outubro. “Nós vamos fazer de uma forma bem rápida. Nós estamos em uma fase em que o banco está preparando internamente os documentos para ter uma aprovação em Washington (Estados Unidos) e depois uma aprovação no Senado, e então parte para a assinatura do contrato”, esclareceu.





