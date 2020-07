Videoaula ensina noções de jardinagem em casa

A edição desta semana será a sexta videoaula disponibilizada pelas redes sociais da Semmas | Foto: Divulgação / Semmas

Manaus - Noções básicas de como compor um jardim, com espécies ornamentais coloridas e fáceis de encontrar integram a videoaula desta semana, do projeto “Minicursos On-line”, desenvolvido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

Com o tema Jardinagem em sua casa, a videoaula é ministrada pela arquiteta e paisagista Rachel Melo, do Departamento de Arborização e Sustentabilidade da Semmas, e de acordo com ela, espécies como ixora, dionela, alamanda, duranta e ararinha podem proporcionar um efeito paisagístico num jardim, com desenhos e formas marcantes, dependendo do espaço disponível em casa.

O projeto “Minicursos On-line” tem como finalidade ampliar o acesso aos conteúdos das oficinas e formações ambientais, antes oferecidas presencialmente pela Semmas e suspensas em virtude das medidas preventivas de isolamento social contra a pandemia de Covid-19.

A edição desta semana será a sexta videoaula disponibilizada pelas redes sociais da Semmas (Facebook, Instagram, YouTube e site www.semmas.manaus.am.gov.br além do canal da Prefeitura de Manaus no YouTube. A estratégia vem alcançando bons resultados, conforme os números de visualizações, curtidas, compartilhamentos e pessoas alcançadas.

As duas últimas videoaulas sobre “Combate ao caramujo africano” e “Hortas domésticas em PET”, já somam mais de 60 compartilhamentos e 21 mil pessoas alcançadas apenas na página da Semmas no Facebook. A intenção é produzir até o fim do ano um total de 40 videoaulas, que ficarão à disposição do público.

Paralelo ao material on-line, a secretaria pretende realizar aulas teóricas e webinários sobre temas relacionados à gestão ambiental do município. As videoaulas são disponibilizadas, semanalmente, sempre às sextas-feiras.





