AM está entre os Estados que registram queda de óbitos por Covid-19

Dez estados, além do Distrito Federal, apresentam alta nos números de mortes | Foto: Semcom/Arquivo

Manaus - O Amazonas está entre os seis Estados brasileiros que vem apresentando queda no número de mortes por Covid-19, de acordo com mapeamento divulgado no último sábado (11), feito pelo consórcio de veículos de imprensa, formado por O Globo, Extra, G1, Folha de São Paulo, UOL e O Estado de São Paulo.

O boletim epidemiológico nº 103 da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) desta segunda-feira (13), confirmou nove óbitos pela doença, dos quais cinco ocorridos nas últimas 24 horas e quatro que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, totalizando 3.048 mortes desde o início da pandemia. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus de domingo (12), foram registrados 26 sepultamentos e dois óbitos domiciliares.

No Amazonas, os óbitos em baixa foram determinantes para a execução do plano de reabertura gradual do comércio e retomada de atividades não essenciais, que teve o 4º ciclo liberado no último dia 6 de julho. Além da autorização para funcionamento de creches, escolas e universidades da rede privada, o Governo do Estado incluiu, nesta etapa, a abertura de bares (apenas na modalidade restaurante), ampliou o horário em academias de ginástica e definiu datas para o retorno do futebol estadual.

Outros estados

O mapa das mortes pelo novo coronavírus no Brasil aponta, ainda, outros cinco estados que registram números em queda: Acre, Amapá, Pará, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Dez estados estão em situação de estabilidade: Rondônia, Maranhão, Ceará, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e São Paulo.

Outros dez estados, além do Distrito Federal, apresentam alta nos números de mortes: Roraima, Tocantins, Paraíba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.





Com informações da assessoria





Leia mais

Volta às aulas: estratégias e desafios na reabertura de escolas do AM