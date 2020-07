Amazonas tem redução de 12% em alertas de desmatamento em junho

A diminuição é reflexo das ações integradas do Estado, diz Sema | Foto: Reprodução/Batalhão Ambiental

Manaus - O Estado do Amazonas conseguiu reduzir em 12% a quantidade de alertas de desmatamento emitidos em junho de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (14), pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), a partir da análise das informações emitidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Conforme o levantamento, o Amazonas registrou 171,14 km² em alertas de desmatamento, no consolidado de junho, enquanto o quantitativo para o mesmo mês de 2019 alcançou 195,2 km². Segundo o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, a diminuição é reflexo das ações do Estado coordenadas com as Forças Armadas, por meio da Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

“Em um cenário que coloca toda a Região Amazônica em alerta, vimos que o Amazonas conseguiu ir contra a tendência geral de alta e diminuir a quantidade de áreas desmatadas. Ainda é cedo para comemorar, mas é um dado positivo que reflete a eficiência do trabalho do Estado realizado em integração ao Governo Federal”, afirmou.

Outros Estado com índice reduzido

Além do Amazonas, os estados do Mato Grosso (MT) e Amapá (AP) também apresentaram redução na quantidade de alertas emitidos em junho, com baixa de 21% e 13%, respectivamente.

Com relação ao acumulado de janeiro a junho deste ano, o Pará (PA) lidera em número de alertas, com 1.212 km² de área desmatada, seguido por Mato Grosso (715 km²) e Amazonas (538,46 km²).

Do total de alertas emitidos para o Amazonas desde o início do ano, apenas 16,75 km² ocorreram em áreas de administração direta do Estado – cerca de 3%. As Unidades de Conservação (UC) gerenciadas pela Sema tiveram a menor contribuição, com apenas 1% da quantidade de registros.

Ações contra crimes ambientais

Os esforços integrados dos órgãos do Governo do Amazonas no combate ao desmatamento e às queimadas estão voltados, sobretudo, para o sul do Amazonas e a Região Metropolitana de Manaus.

As ações têm como diretriz orientadora o Plano de Prevenção e Controle ao Desmatamento e Queimadas (PPCDQ-AM), lançado logo após o Estado decretar situação de emergência ambiental, a fim de antecipar as ações de combate às queimadas ilegais, com foco também no desmatamento.

Em campo, as ações são coordenadas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). O diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, explicou que os infratores são identificados por meio da Gerência de Geoprocessamento.

“Através das imagens geradas é possível detectar e autuar o infrator remotamente. Quando não for possível identificar fazer a identificação dessa forma, a Gerência de Fiscalização do órgão vai in loco para tomar as medidas administrativas cabíveis”, destacou.

As ações contam ainda com equipes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC), com a participação de tropas da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Departamento de Polícia Técnico-Científica, além da Defesa Civil.





