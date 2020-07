Polícia captura Vela, acusado de decapitar e esquartejar vítimas no AM

Vela usava um segundo nome, identificado como Leonardo Sabino para confundir a polícia e não ser capturado | Foto: Reprodução

Manaus - Mais informações sobre o assassinato com requintes de crueldade, da jovem Farliane Nunes Pinto, foram reveladas pela polícia na manhã deste sábado, (18). O autor do crime, Gilvan Oliveira Reis, o “Vela” foi preso na tarde da última sexta -feita, (17) em um ramal de difícil acesso, segundo a polícia, na comunidade Orasal, zona rural de Manaus.

Vela foi o responsável por decapitar a jovem e enterrar o corpo em uma cova rasa no ramal do Ipiranga (Zona Leste de Manaus). Segundo o delegado da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Paulo Martins, o autor do crime, também, é líder de uma quadrilha que atua em roubos e furtos de veículos e que possui uma lista extensa de crimes violentos.

“Ele faz parte de uma quadrilha perigosa, cujos membros são muito violentos. Vela tem ligação direta em três homicídios, em que foi responsável por decapitar e esquartejar às vítimas”, informou o delegado.

Vela usava um segundo nome, identificado como Leonardo Sabino para confundir a polícia e não ser capturado. O criminoso, chegou, ainda, a desacreditar que poderia ser preso, devido estar escondido em um ramal de difícil acesso.

“Ele estava tentando confundir a polícia usando duas identidades. Em ambas, ele responde por diversos crimes e ontem recebemos a informação de que o indivíduo estava escondido nesta comunidade e mesmo com o difícil acesso conseguimos capturá-lo”, contou Martins.

Segundo o delegado, o infrator, afirmou que teve a ajuda de três pessoas na morte de Farliane. Vela revelou a identidade dos ajudantes e a polícia trabalha para capturar os cúmplices.





