5 dias sem água na torneira em Manaus; Saiba onde

Manaus - A parada programada será nos próximos cinco dias, a partir deste domingo (19) no Conjunto Renato Souza Pinto I (Zona Norte), devido a realização de serviços de melhorias na área que iniciou no sábado (18). A informação é da concessionária Águas de Manaus e a ação envolve uma limpeza do Centro de Produção de Águas Subterrâneas que abastece a localidade. Por isso, a empresa orienta os clientes a reservarem água nos próximos dias.

Carros pipas

De acordo com o gerente operacional da concessionária, Leonardo Menna, para minimizar o impacto, a concessionária disponibilizará três carros pipas no horário de 7h às 22h pelos próximos cinco dias. Além disso, no período de 22h às 7h, realizará manobras operacionais de outros sistemas de distribuição da cidade para viabilizar o abastecimento no local.

“O serviço que vamos realizar é de limpeza do poço que abastece a área do Conjunto Renato Souza Pinto I. Nossas equipes já estão trabalhando no local desde a tarde deste sábado, para finalizar a manutenção o mais breve possível e garantir a melhoria da qualidade da água nas torneiras. Apesar dos transtornos, a manutenção é necessária para melhorar o serviço para os moradores”, afirmou Menna.

O rodízio no abastecimento por carro pipa e manobras operacionais já estão sendo realizados. A concessionária orienta os consumidores a fazerem uso racional e economizarem água durante a intervenção, que deve se estender até a próxima semana. “Será necessário de quatro a cinco dias para recuperar a qualidade da água do poço, mas queremos garantir que o líquido seja adequado para o consumo e atividades diárias”, completou Menna.

A concessionária agradece a compreensão da população e informa que qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada nos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site www.aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.

