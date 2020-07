Dos 90 mil casos de Covid-19 no AM, 76 mil são de pessoas recuperadas

Manaus - Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) dos atuais 90.913 casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, 76.321 são de pacientes recuperados da doença. Os dados são do boletim nº 109 deste domingo (19) que, também informa o número de Manaus (32.227) e do interior do Estado (58.686).



Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 379 novos infectados, cujos exames foram feitos por testes rápidos que detectam os anticorpos, com data de oito a 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19. Mais 20 óbitos pela doença, também, foram registrados, elevando para 3.149 o total de mortes, sendo em Manaus, 1.963 nos 57 municípios com casos fatais, um total de 1.186.

A lista doo interior, inclui Manacapuru (132); Parintins (97); Coari (95); Tefé (81); Tabatinga (76); Itacoatiara (60); São Gabriel da Cachoeira (48); Iranduba (46); Humaitá (45); Autazes (34); Maués (32); Benjamin Constant (28); Barcelos (24); Nova Olinda do Norte (22); Presidente Figueiredo (20); Santo Antônio do Içá (20); Borba (20); São Paulo de Olivença (19); Fonte Boa (18); Lábrea (16); Jutaí (16); Tonantins (14); Careiro (14); Rio Preto da Eva (14); Alvarães (13); Manaquiri (12); Manicoré (12); Anori (11); Boca do Acre (11); Santa Isabel do Rio Negro (11); Novo Aripuanã (10); Uarini (9); Amaturá (8); Barreirinha (8); Beruri (7); Carauari (7); Itapiranga (6); Novo Airão (6); Urucará (6); Nhamundá (5); Tapauá (5); Juruá (5); Silves (4); Careiro da Várzea (4); Caapiranga (4); Pauini (4); Atalaia do Norte (4); Urucurituba (4); Maraã (4); Codajás (3); Itamarati (3); Guajará (3); Boa Vista do Ramos (2); Eirunepé (2); Japurá (1) e São Sebastião do Uatumã (1).

Outros 43 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão sendo acompanhados. Dentre estes, 38 estão em investigação epidemiológica e cinco aguardam resultado laboratorial. Ao todo, 498 foram descartados para o novo coronavírus. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, no sábado (18), foram registrados 40 sepultamentos e sete óbitos domiciliares.

Pacientes em acompanhamentos

O boletim aponta, ainda, que 11.443 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 250 pacientes internados, sendo 181 em leitos clínicos (cinco na rede privada e 176 na rede pública) e 69 em UTI (12 na rede privada e 57 na rede pública). Há ainda outros 105 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 73 estão em leitos clínicos (34 na rede privada e 39 na rede pública) e 32 estão em UTI (17 na rede privada e 15 na rede pública).

Notificação

Em Manaus, foram notificados 90.760 casos, enquanto no interior do estado o número chega a 116.830.

Nesta edição, dezesseis municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Apuí, Carauari, Eirunepé, Fonte Boa, Humaitá, Itacoatiara, Itamarati, Juruá, Maraã, Novo Aripuanã, Pauini, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tapauá, Tonantins e Urucará.

Municípios

Além da capital, 61 municípios têm casos confirmados: Coari (6.625); Manacapuru (3.300); São Gabriel da Cachoeira (3.135); Parintins (3.108); Tefé (3.078); Barcelos (1.968); Itacoatiara (1.907); Humaitá (1.802); Presidente Figueiredo (1.629); Tabatinga (1.599); Iranduba (1.519); Benjamin Constant (1.497); Maués (1.137); Autazes (1.123); Eirunepé (1.101); Alvarães (1.095); Santo Antônio do Içá (1.081); Santa Isabel do Rio Negro (1.064); Careiro (1.033); Lábrea (873); Tapauá (870); São Paulo de Olivença (818); Boca do Acre (751); Barreirinha (737); Carauari (731); Fonte Boa (718); Anori (709); Rio Preto da Eva (696); Guajará (664); Nova Olinda do Norte (648); Atalaia do Norte (645); Manicoré (645); Borba (623); Novo Aripuanã (615); Uarini (607); Pauini (595); Itapiranga (551); Urucurituba (530); Tonantins (529); Beruri (504); Amaturá (480); Urucará (432); Itamarati (429); Nhamundá (404); Anamã (390); Manaquiri (375); São Sebastião do Uatumã (355); Juruá (345); Japurá (332); Maraã (310); Jutaí (302); Boa Vista do Ramos (268); Novo Airão (240); Silves (196); Caapiranga (182); Codajás (176); Canutama (171); Ipixuna (150); Careiro da Várzea (119); Apuí (98) e Envira (72).



