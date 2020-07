Obras de revitalização da ponte do Educandos em Manaus são retomadas

Nessa fase, 35 trabalhadores dão continuidade à revitalização da estrutura com a recuperação do tabuleiro na parte superior e inferior das vigas | Foto: Ione Moreno / Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus retomou os serviços de revitalização da ponte Antônio Plácido de Souza, que liga o bairro Educandos ao Centro da cidade, nesta segunda-feira (20). A obra já ultrapassa 80% de execução e recebe, atualmente, a demolição e retirada do guarda-corpo pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

“Essa é uma das importantes obras de revitalização que a gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto vai deixar para a cidade. Afinal, essa estrutura, construída há 40 anos, nunca havia recebido nenhum tipo de intervenção. Estamos retomando as obras, após ajustes necessários para alterar a elevação do tabuleiro, e vamos dar ritmo intenso, com um trabalho de qualidade para entregar mais essa obra à população”, destacou o secretário da Seminf, Kelton Aguiar.

Nessa fase, 35 trabalhadores dão continuidade à revitalização da estrutura com a recuperação do tabuleiro na parte superior e inferior das vigas e impermeabilização dos blocos de fundação. O projeto de contempla, ainda, a recuperação do pavimento, construção de novo guarda-corpo e de guarda-roda.

“Os blocos de coroamento que ficam sob a água, foram totalmente revitalizados e, posteriormente, haverá o recapeamento da via, a avaliação e, provavelmente, trocas de aparelhos de apoio da ponte. Com as alterações do planejamento original, a Seminf retoma as obras em ritmo acelerado, a fim de respeitar o tempo de execução do projeto”, disse o diretor de obras da Seminf, Alessandro Rodrigues.

A revitalização da ponte do Educandos também integra o projeto de reforma e manutenção de pontes, que já recuperou passagens nos bairros Nova Esperança, Alvorada e Nova República, além das duas pontes da avenida São Jorge, a da avenida Brasil, da rua Cecília Meirelles e outras.

Com informações da assessoria





Leia mais

Professora de escola de Manaus é vencedora em premiação nacional