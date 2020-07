Parceria gera produção de 27 mil máscaras doadas a Manaus

As máscaras foram fabricadas por costureiras da zona Norte de Manaus | Foto: Alex Pazuello/Semcom

Manaus - O Instituto Rede Mulher Empreendedora (Irme), que coordena ONGs de mulheres costureiras que produzem máscaras de tecido, doou 27 mil unidades do dispositivo de proteção para a Prefeitura de Manaus, ontem (22). O ítem que ajuda na proteção contra a Covid-19, será distribuído, através do Fundo Manaus Solidária, às pessoas em situação de vulnerabilidade social, na capital amazonense.

A doação é fruto do projeto “Heróis Usam Máscaras”, que gera renda para costureiras, Organizações Não Governamentais (ONGs) e fornecedores, com a produção de 10 milhões de máscaras

“Essa parceria muito me sensibilizou, porque envolve mulheres, saúde, economia, proteção, oportunidade e solidariedade. Ela tem a marca da Prefeitura de Manaus, o amor e a responsabilidade do Fundo Manaus Solidária. Só tenho a agradecer a todos as pessoas, às costureiras e às instituições, que permitiram essa doação. É imprescindível que continuemos a colaborar, a fazer a nossa parte no enfrentamento à Covid-19”, disse a presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro. Ela contraiu a infecção causada pelo novo coronavírus mas está em fase final do tratamento e deve retornar às suas atividades na próxima semana.

Costureiras da zona Norte



As máscaras doadas foram fabricadas por costureiras da instituição Obras Sociais do Centro Espírita Eurípides Barsanulfo, localizada no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

“É muito prazeroso poder colaborar com a prevenção e oferecer uma renda para as famílias que a nossa obra social atende. A confecção das máscaras levou cerca de dois meses, envolvendo 46 costureiras da nossa comunidade. São 27 mil unidades que vão ajudar mais pessoas a não proliferar mais o vírus”, contou a vice-presidente da instituição, Camila Gabriel.

Comprovação científica

Segundo estudos médicos, o uso das máscaras de proteção, mesmo por quem não está infectado e, especialmente pelos que não sabem que estão ou são assintomáticos, é medida importante para reduzir os níveis de contaminação pelo novo coronavírus.

Irme



O Instituto Rede Mulher Empreendedora, criado em 2017, é uma organização sem fins lucrativos com foco em causas sociais, políticas públicas e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Atua fomentando a geração de renda da mulher, por meio do empreendedorismo e empregabilidade; desenvolve projetos e capacitações para mulheres em todo o Brasil, seu principal objetivo é ajudar as mulheres a conseguir autonomia sobre suas vidas e seus negócios.

O projeto está presente em mais de 20 Estados, entre Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul