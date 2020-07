IBGE diz que no AM, 148 mil tiveram mais de um sintoma da Covid-19

O número é 58,4% menor que o do mês anterior, quando 356 mil pessoas (8,8%) relataram ter tido sintomas conjugados | Foto: Mario Oliveira /Semcom

Manaus - Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), sobre a Covid-19 no Amazonas, divulgados nesta quinta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que em junho, 148 mil pessoas (3,7%) relataram ter sentido sintomas da doença como perda de cheiro ou sabor, tosse e febre e dificuldade para respirar, ou tosse e febre e dor no peito. O número é 58,4% menor que o do mês anterior, quando 356 mil pessoas (8,8%) relataram ter tido sintomas conjugados (combinados ou ligados).

Na pesquisa, foram perguntadas, para todos os moradores do domicílio, se na semana anterior à entrevista, algum deles apresentou: febre; tosse; dor de garganta; dificuldade de respirar; dor de cabeça; dor no peito; náusea; nariz entupido ou escorrendo; fadiga; dor nos olhos; perda de cheiro ou de sabor; e dor muscular.



Em 7,7% dos domicílios totais, e em 7,3% dos domicílios com idosos, no Estado, havia ao menos um morador que relatou ter apresentado um ou mais sintomas combinados. Estes percentuais foram, respectivamente, 19,1% e 16,2%, no mês anterior.

Pessoas que usaram o sistema de saúde

A pesquisa também levantou que 57 mil pessoas que estavam com sintomas conjugados, que podem estar relacionados à Covid-19, procuraram estabelecimento de saúde. Elas representam 38,8% do total, que tiveram esses sintomas; percentual maior em relação a maio (24,4%).

Síndromes gripais

No mês de junho, a Pnad Covid-19, estimou que 342 mil pessoas (ou 8,5% da população) no Amazonas, apresentaram algum dos sintomas pesquisados de síndromes gripais. O número é 55,3% menor do que o indicado em maio, quando 764 mil pessoas (ou 18,9% da população) afirmaram ter sentido algum dos sintomas.

Gripe x Covid-19

Em termos do indicador síntese, 148 mil pessoas (ou 3,7% da população do Amazonas) apresentaram sintomas conjugados de síndrome gripal que podiam estar associados à Covid-19 (perda de cheiro ou sabor ou febre, tosse e dificuldade de respirar ou febre, tosse e dor no peito). O número é 58,4% menor do que o mostrado pela pesquisa no mês anterior, em maio, quando 356 mil pessoas (ou 8,8% da população) afirmaram ter sentido sintomas conjugados.

Pessoa idosa

Nos domicílios com presença de idosos (979 mil), em 75 mil ou 7,7% dos domicílios, havia pelo menos uma pessoa com sintomas relacionados à Covid-19. Em comparação com o mês de maio, quando em 185 mil domicílios (19,1%), havia pelo menos uma pessoa com sintomas conjugados, o número é 59,5% menor.